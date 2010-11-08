Sözleşmeli erleri neler bekliyor?

T24 - Profesyonel ordu kapsamında sözleşmeli erler, 10 yıl kesintisiz görev yapacak. 2 bin TL maaş alacak erler bekârlardan seçilecek ve süreleri bitince cezaevlerinin korumasından sorumlu olacak

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün bütçe görüşmeleri sırasında açıkladığı profesyonel orduda "sözleşmeli er" modeli çalışmasının ayrıntılarına Sabah gazetesi ulaştı. Yeni model kısa dönemler halinde, genç ve dinamik bir kadronun sınır bölgelerinde görev yapmasını öngörüyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmaya göre askerlik hizmetini tamamlayan gönüllü erlerden fiziki kabiliyetleri uygun olanlar profesyonel orduya katılacak. 3-10 yıl arasında görev yapacak erlere 2 bin - 2 bin 250 TL arasında maaş ödenecek. 10 yıl kesintisiz görev yapan erlere 60 bin TL'ye kadar ikramiye verilecek. Görev süresini tamamlayan sözleşmeli erler daha sonra cezaevlerinin korumasından sorumlu olacak. Kısa süre sonra Bakanlar Kurulu'na sevk edilmesi beklenen "Sözleşmeli Er" sisteminin detayları şöyle;



Bekarlardan seçilecek

Dağda görev yapmak isteyen profesyonel askerlerde lise mezuniyeti şartı aranacak. Gönüllüler, önce yazılı, daha sonra fiziki sınava tabi tutulacak. Sözleşmeli erler ağırlıklı olarak medeni durumu bekâr olanlardan seçilecek.



3 ay eğitim



Sözleşmeli er olmaya hak kazananlar Isparta Dağ ve Komando Okulu'nda 3 aylık özel eğitimden geçecek. Eğitimleri tamamlananların birliklere atamaları yapılacak.



3 -10 yıl arası görev

Sözleşmeli erler, dağda en az 3, en fazla 10 yıl görev yapacak. Sözleşmeli ramboların maaşları ek ödemelerle 2 bin 250 TL'yi bulacak.



60 bin TL ikramiye

Sözleşmelerini tamamlayan profesyonel erlere görev sürelerine göre ikramiye ödenecek. 10 yılı tamamlayanlara en az 60 bin TL ikramiye ödenmesi planlanıyor.



Sonra özel güvenlik

Teröristle mücadele edecek sözleşmeli erlerin tecrübelerinden cezaevi korumasında da yararlanılacak. Görevlerini tamamlayan rambolara, cezaevlerinin dış güvenliğinden çekilen jandarmanın yerine sözleşmeli özel güvenlik olması teklif edilecek. Profesyonel askerler, cezaevi korumasını üstlenecek.



10 bin asker alınacak

İlk etapta 10 bin sözleşmeli er istihdam edilecek. Ağırlıklı olarak sınır birliklerinde görev yapacak askerlerin sayısının 30 bine kadar çıkabileceği belirtiliyor. TSK'nın ihtiyacına göre her birlikte görevlendirilebilecek sözleşmeli erler öncelikle "Hakkâri Dağ Komando Tugayı, Siirt 3'ncü Komando Tugayı, Tunceli 4'ncü Komando Tugayı, Hakkâri Yüksekova 21. Jandarma Sınır Tugayı, Şırnak Çakırsögüt Jandarma Komando Tugayı"nda görev alacak.



Memuriyet hakkı yok

Sözleşmelilere, uzman erbaşlardan farklı memuriyet hakkı tanınmayacak. Yaş haddi ya da sağlık problemleri nedeniyle TSK'dan ayrılan uzman erbaşlara tanınan "kamu alanlarında memuriyet hakkı" sözleşmeli erlere verilmeyecek.



Kadrolu olabilecekler

Sözleşmeli er kadrosundaki askerlerden üstün başarı gösterenlere TSK kadrosunda kalma şansı da tanınacak. Sicil amirleri tarafından olumlu sicil verilen sözleşmeli erlerden açılacak sınavda başarı gösterenler uzman erbaş kadrosuna geçebilecekler.