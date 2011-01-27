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Politika

''SÖZLEŞMELİ ER''DE İMZALAR TAMAM ANKARA (A.A)

27 Ocak 2011 15:17

-''SÖZLEŞMELİ ER''DE İMZALAR TAMAM ANKARA (A.A) - 27.01.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, sözleşmeli er modeli ile ilgili yasa taslağının Bakanlar Kurulunda imzalandığını bildirdi.  Gönül, Erzurum'a hareketinden önce gazetecilerin, ''Sözleşmeli askerlik konusu Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılacaktı. Gelinen son aşama nedir?'' sorusu üzerine ''Açıldı, imzaladık'' dedi.  Öte yandan Milli Savunma Bakanı Gönül ile birlikte havalimanına gelen İçişleri Bakanı Beşir Atalay da ''CMK'nın 102. maddesi gereği tahliye edilenler hakkında, yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis cezalarını, Yargıtay'ın onamasını değerlendirmesinin'' istenmesi üzerine ''Bu konuda bir değerlendirmem yok'' ifadesini kullandı.  ''Arananların yakalanması konusunda bir gelişmenin olup olmadığının'' sorulması üzerine ise Bakan Atalay bu konuda yoğun bir şekilde çalışıldığını kaydetti. 

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