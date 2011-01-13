-''SÖZLEŞMELİ ER''DE HEDEF SEÇİM ÖNCESİ ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, ''(Sözleşmeli er modelinin Meclis gündemine seçimden önce gelmesi) amacımız o, yani ümidimiz o. Meclis'in gündemine elbette gruplar hakim, Meclis Başkanlığı hakim ama bizim temennimiz o, gayretimiz o''dedi. Gönül, Bulgaristan Savunma Bakanı Anyu Angelov'u makamında kabulünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Ankara'daki helikopter kazasına ilişkin bir ön rapor hazırlanıp hazırlanmadığı'' yönündeki sorusu üzerine Vecdi Gönül, bu konuyu görüşmeden önce tekrar sorduğunu, çalışmaların hala devam ettiğini belirtti. Bakan Gönül, ''Şu ana kadar kesin rapora ulaşılmış değil. Ama şu ana kadar teknik arıza ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı'' diye konuştu. ''Sözleşmeli er modeli çalışmalarının Meclis'e ne zaman gelebileceği'' sorusu üzerine de Gönül, konunun Meclis'in takvimine bağlı olduğunu belirtti. Meclis'in seçim yılı olması dolayısıyla yüklü bir gündemi olduğuna işaret eden Milli Savunma Bakanı Gönül, şunları kaydetti: ''Ama bunun bir yerinde çözüleceğini zannediyorum. Çünkü bildiğiniz gibi genellikle Milli Savunma Komisyonunda muhalefet ile iktidar beraber hareket ediyorlar askeri meselelerin çözümü için. Geçenlerde yurt dışında askerliğini yapmamışlarla ilgili çıkan kanunda da muhalefet ve iktidar beraber hareket etti, iki muhalefet partisi de. Bunda da yardımcı olacaklarını tahmin ediyorum. Çünkü Türkiye'nin meselesidir. Bu bakımdan Meclis'ten kolay geçeceğini ümit ediyorum.'' ''Seçimden önce geçebilir mi?'' sorusuna ise Bakan Gönül, ''Amacımız o, yani ümidimiz o. Meclis'in gündemine elbette gruplar hakim, Meclis Başkanlığı hakim ama bizim temennimiz o, gayretimiz o'' yanıtını verdi.