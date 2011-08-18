-Sözleşmeli erbaş ve erlere "araştırmacı" kadrosu ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Sözleşmeli erbaş ve erler, görev alacakları kurumlarda ''araştırmacı'' unvanına sahip olacak. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu kapsamında ihdas edilen kadroların tahsisine ilişkin esasları içeren Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, kapsamdaki kurumlara Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan atama tekliflerinin intikaliyle birlikte, teklif edilen personel sayısı kadar araştırmacı unvanlı kadro ilgili kamu kurum ve kuruluşuna tahsis edilmiş sayılacak. Tahsis edilen kadronun teşkilatı, ilgilinin istihdam edileceği birim dikkate alınarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek. Kadrolara, 1-13 dereceli olarak tahsis edilen atamalar, personelin tespit edilmiş derecesine uygun şekilde yapılacak. Tahsis edilen kadrolardan herhangi bir şekilde boşalanlar başka bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak ve buna ilişkin bilgiler ilgili kurumlarca Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.