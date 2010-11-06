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Politika

SÖZLEŞMELİ ER UYGULAMASINDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR ANKARA (A.A)

06 Kasım 2010 18:11

-SÖZLEŞMELİ ER UYGULAMASINDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR ANKARA (A.A)- 06.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Sözleşmeli er uygulaması konusundaki çalışmalar sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından gerekli açıklamayı yapacağız'' dedi. Başbakan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden bir misafirini uğurlamasının ardından Başbakanlık muhabirleriyle sohbet etti.  Konunun pazartesi günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme gelmeyeceğini söyleyen Erdoğan,  ''Çalışmaların tamamlanmasının ardından gerekli açıklamayı yapacağız'' dedi.

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