-SÖZLEŞMELİ ER TASARISI NELER GETİRİYOR TBMM (A.A) - 08.02.2011 - En az ilköğretim mezunu olanlar, askerliklerini erbaş ve er olarak tamamlayanlar, terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmeyenler ve 26 yaşından gün almayanlar sözleşmeli er olabilecek. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Tasarısına göre, sözleşmeli er kaynaklarını; en az ilköğretim veya yurtdışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış, terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş ve 26 yaşından gün almamış olanlar teşkil edecek. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen personel, sözleşmeli er olarak alınmayacak. Sözleşmeli erlik için şu nitelikler aranacak: ''Türk vatandaşı olmak, belirtilen öğrenim ve sağlık ile ilgili şartları taşımak. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; ''devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak gibi suçlardan mahkum olmamak. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkum olmamak. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak. Yapılacak fiziki kabiliyet testi ve mülakatlarda başarılı olmak.'' -ÖN SÖZLEŞME YAPILARAK ASKERİ EĞİTİME ALINACAK- Asgari tugay veya eşiti birlik komutanı veya kurum amiri tarafından haklarında ''sözleşmeli erbaş/er olur'' belgesi düzenlenen personelin müracaatları öncelikle kabul edilecek. Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınacak. Askeri eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, 4 yıldan fazla olmamak kaydıyla en az 3 yıllık sözleşme yapılacak. Müteakip sözleşmeler, 1 yıldan az, 3 yıldan fazla olmamak şartıyla, azami 29 yaşın bitirildiği yılın Aralık ayı sonuna kadar uzatılabilecek. Sıkıyönetim, seferberlik, savaş veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hallerde ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, talebe ve yaş haddine bakılmaksızın Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının göstereceği lüzum üzerine Genelkurmay Başkanının onayı ile uzatılabilecek. Sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er adayları asker sayılacak. Sözleşmeli erbaş ve erler, istihdam edildikleri kadro görevleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen görevleri yapacak. Sözleşmeli erlikte en az 2 yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli onbaşılığa, sözleşmeli onbaşılıkta en az 2 yılını tamamlayanlar da kadro görev yeri uygunsa, liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli çavuşluğa geçirilecek. -3 AY ÖNCE BİLDİRİMDE BULUNMASI GEREKECEK- Sözleşmeli erbaş ve erler, her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az 3 ay önce sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde sözleşme kendiliğinden sona erecek. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemeyecek. Ancak, sözleşmelerin süresi bitmeden, fesih talebine ilişkin sebeplerinin uygun olduğuna karar verilenlerin sözleşmeleri idarece feshedilebilecek. Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşmeleri, ''askeri eğitim esnasında başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar verilmek, askeri eğitime veya göreve devam edemez kararı verilmiş olmak, sözleşmeli er adayı olma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybetmek, askeri eğitimin üçte birine çeşitli nedenlerle katılmamak'' nedenlerinden dolayı süresinin bitiminden önce feshedilebilecek. Sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmelerinin hangi nedenlerle sözleşme süresinin bitiminden önce feshedileceği belirtilen tasarıya göre, sözleşmesi feshedilerek ilişiği kesilenler yedekte erbaş ve er kaynağına alınacak. Sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erbaş ve erler sigortalı sayılacak. Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 45 gün izin alma hakkı olacak. Bu iznin 15 günü mazeret izni olarak kullanılacak, silahları kadro silahı olacak. Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar uzman erbaşlığa veya astsubaylığa başvurabilecek. Konuyla ilgili usul ve esaslar, 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenecek. Tasarıyla, TSK'nın ilgili kanunlarına ''sözleşmeli er ve erbaş'' kavramları konuluyor.