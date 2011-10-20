-Sözleşmeli er için yoğun talep ANKARA (A.A)- 20.10.2011- Kara Kuvvetleri Komutanlığının 10 bin 659 sözleşmeli er alımı için başvurular, yarın mesai bitiminde sona eriyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, gelen yoğun talep üzerine sadece Ankara'da yapılması planlanan başvuru ve sınavları 9 ile yaydı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK), 10 bin 659 sözleşmeli er alımı için çalışma başlattı. Temmuz ayında 5 bin 103 sözleşmeli personel alımı yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, şoför, ahçı, ekmek pişirici, elektrik ve güç kaynakları operatörü, bilgisayar işletmeni ve köpek eğitici alanlarında görev alacak personel istihdamı için gelen yoğun başvurular üzerine, başvuru merkezlerini 9 ile yaydı. Önceki alımlarda sadece Ankara'da yapılan başvuru ve sınav, İstanbul'da 2 ayrı birlik olmak üzere 10 noktada yapılacak. Halen silah altında bulunan erler ise başvurularını görev yaptıkları birliklere yapacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın belirlediği başvuru şartlarına göre terhisinin üzerinden 3 yıl geçmemiş olanların yanı sıra 26 yaşından gün almamış olanlar ve halen silah altında bulunanlar başvuruda bulunabilecek. 7 Eylül'de başlayan başvurular yarın mesai bitimiyle sona erecek. Ön başvuru sonuçları, 28 Kasım'da açıklanacak. Ön başvuruları kabul edilen adayların ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testleri ve mülakat işlemleri 6 Şubat'a kadar sonuçlandırılacak. Asil ve yedek adayların listesinin açıklanacağı tarih ise daha sonra duyurulacak.