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Yaşam

Sözleşme imzalandı; cenazeleri THY taşıyacak, belediye ödeyecek

"Önümüzdeki yılda itibaren başka illerden gelecek cenazeler için de aynı uygulamaya yapılacak"

25 Mart 2018 15:52

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Türk Hava Yolları (THY) arasında imzalanan sözleşme ile Diyarbakır’dan vefat eden kişilerin cenazesi, THY’nin sefer düzenlediği her ile taşınacak ve ücretini belediye ödeyecek. Büyükşehir Sağlık Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu, önümüzdeki yıl da başka illerden Diyarbakır’a gelecek cenazeler için de aynı uygulamayı hayata geçireceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, kentte hayatını kaybeden ve yakınları tarafından başka ile götürülecek cenazeler için THY ile sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre, Diyarbakır’dan THY’nin sefer yaptığı bütün illere gidecek olan cenazenin taşıma ücretini belediye ödeyecek. Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu, sözleşmeyle ilgili olarak, “Bu sözleşme, THY ulaşımının olduğu bütün iller için geçerlidir. Ayrıca vefat edenlerin bir yakınına da THY yüzde 20 net indirim uygulayacaktır” dedi.

Sağlık Daire Başkanı Hatipoğlu, sözleşmenin Diyarbakır’dan başka illere gidecek cenazeleri kapsadığını, önümüzdeki yıldan itibaren başka illerden gelecek cenazeler için de aynı uygulamaya hayata geçireceklerini söyledi. 

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