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Politika

Sözen'in Erdoğan hayranlığı

AKP’li Edibe Sözen'in Şeker Bayramı nedeniyle hazırlattığı tebrik kartında Başbakan Erdoğan'ın 30 fotoğrafı kullanıldı.

27 Eylül 2008 03:00

AKP'nin Tanıtım ve Medya İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edibe Sözen, bayram nedeniyle yayınladığı tebrikte ilginç ifadelere ve fotoğraflara yer verdi.

Kişisel bir tebrik kartı olmasına rağmen Edibe Sözen'in ön yüzünde tam 30 tane Başbakan Erdoğan fotoğrafı kullanması dikkati çekti.

Kartın metin bölümünün yer aldığı arka yüzünde ise şu ifade yer alıyor: "Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularla tebrik eder, ülkemize ve milletimize huzur ve esenlikler getirmesini dilerim"

Okullara mescid talep etmişti

Sözen, geçen ay hazırladığı gençlerin korunması yasa taslağıyla kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Kapatma davasıyla ilgili tartışmalar sona ermemişken "Okullara mescid" talep eden maddeleri bulunan bir taslağı gündeme getirmesine Başbakan Erdoğan'ın tepki gösterdiği de kulislere yansımıştı.

AKP Sözen'i yalnız bıraktı

Parti yönetiminde bile eleştiri oklarının hedefi haline gelen Sözen, bu gelişmelerin ardından bir süreliğine ABD'ye gitmişti.

30 farklı Erdoğan fotoğrafı

Uzun zamandır göz önüne çıkmayan Sözen'in içeriği ve tasarımıyla Başbakan Erdoğan'a yakın durmaya çalışan bir tebrik kartı ile tekrar ortaya çıkması ilgi çekti.
Kişisel bir kartta 30 farklı Erdoğan fotoğrafının yer almasına anlam verilemezken, tebrik metninde Başbakan'ın konuşmalarında sürekli kullandığı ve artık onunla özdeşleşen "En kalbi duygularla" sözlerinin yer alması dikkati çekti.

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