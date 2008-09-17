Sözde mahkemede Öcalan gerginliği

Demokratik Toplum Partisi’nin kapatma davasında Anayasa Mahkemesi’ne bugün sözlü savunması verilirken, DTP’nin Diyarbakır Dağkapı Meydanı’nda kurduğu sözde halk mahkemesi çıkan gerginlik nedeniyle tamamlanamadı.



DTP’nin Diyarbakır Dağkapı Meydanı’nda kurduğu sözde halk mahkemesinde tiyatro oyuncuların oynadığı savcı, ‘PKK terör örgütü ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ deyince DTP’liler kendisini yuhalayarak, ‘Sayın Öcalan’ diyerek karşılık verdi



DTP’lilerin mahkeme kurgusu



Sanık sandalyesinde İl Başkanı Necdet Atalay’ın oturduğu sözde mahkemeyi DTP’li Milletvekilleri de izledi. Tiyatro oyuncularının oynadığı mahkemede savcı, ‘PKK terör örgütü ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ deyince DTP’liler kendisini yuhalayarak, ‘Sayın Öcalan’ diyerek karşılık verdi. PKK ve elabaşısı Öcalan lehine sloganların atılması üzerine polis uyarısı üzerine yaşanan kısa süreli gerginlik nedeniyle etkinlik basın açıklaması ile tamamlandı.



Şeyh Sait’in asıldığı meydanda sahnelendi



Anayasa Mahkemesi’nde devam eden DTP’nin kapatma davasında sözlü savunmanın verildiği gün partinin Diyarbakır teşkilatı Dağkapı Meydanı’nda sözde halk mahkemesi kurup protestoda bulundu. Protestoya DTP milletvekilleri Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak, Ayla Akat Ata, DTP Genel Başkan Yardımcıları Kamuran Yüksek, Selma Irmak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve belediye başkanlarıyla yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Kürt isyancı Şeyh Sait ve arkadaşlarının asıldığı yer olarak bilinen meydanın ortasına sözde mahkeme kuran DTP’nin yargılanması tiyatro oyuncuları tarafından sahnelendi.



DTP İl Başkanı sanık sandalyesinde



Sözde halk mahkemesinin sanık sandalyesine DTP Diyarbakır İl Başkanı Necdet Atalay bulunurken, mahkeme heyetini de cübbe giyen tiyatro oyuncuları canlandırdı. Etkinlik sırasında DTP’liler üzerinde, ‘PKK terör örgütü değil’, ‘Hepimiz sayın Öcalan diyoruz’, ‘DTP’yi değil Ergenekon’u kapatın’, ‘DTP çözüm kapısıdır’, ‘Siyasal irade engellenemez’, ‘DTP diyalog yoludur’ ve ‘Siyasetin yolunu kapatırsan dağın yolunu açarsın’ yazılı dövizler taşıdı. Sık sık ‘Sayın Öcalan’ ve ‘Biji serok Apo’ sloganlarının atıldığı protestoda sözde mehkeme kimlik tespiti ile başladı.



Savcı ‘terör ögütü PKK’ deyince yuhlandı



Sözde tiyatral oyununun canlandırıldığı halk mahkemesinde savcı rolünü oynayan oyuncu, DTP’nin terör örgütünün eylemlerinin odağı haline geldiğini, DTP yöneticilerinin terör örgütü PKK’ya terör örgütü demediğini, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’a ‘Sayın Öcalan’ dediklerini belirtince DTP’liler tarafından yuhalandı. DTP’liler, ‘Sayın Öcalan’ diye slogan attı. Savcının iddianamesini okumasından sonra sözde sanık sandalyesinde bulunan DTP İl Başkanı Necdet Atalay’a PKK’ya, neden ‘terör örgütü’ demediklerini, neden, ‘Sayın Öcalan’ dedikleri sorularını yöneltildi. Atalay, Kürt sorununun terör odaklı bir sorun olmadığını özgürlük ve kimlik sorunu olduğunu söyleyerek, bu nedenle PKK’ya terör örgütü demediklerini söyledi. Atalay, kalabalığa, ‘DTP, PKK’ya terör örgütü der mi?’ diye sorunca DTP’liler, ‘hayır’ diye bağırdı.



Sözde duruşmayı gerginlik sonladı



DTP İl Başkanı Atalay, nezaket kurulları gereği Öcalan’a ‘sayın’ dediklerini belirtirken, DTP’liler hep birlikte terör örgütü PKK ve elebaşı Öcalan lehine slogan atmaya başladı. Bir polisin çekim yapması üzerine protestocularla polis arasında gerginlik çıkınca, DTP’li yöneticiler olaya müdahale etti.



Çok sıkı güvenlik önlemi alan polis, 5 dakika süre tanıyarak etkinliği bitirmelerini isteyince İl Başkanı Necdet Atalay basın açıklamasını okudu. Atalay açıklamasında, Kürtlerin kimlik ve özgürlük talebinde bulunduğunu söyleyerek, şöyle dedi:



“Kürtler son yıllarda büyük bir tasfiye ile karşı karşıyadır. Buna rağmen ortak yaşamda ısrar ederek mücadelemize devam ediyoruz. Ama zorlama ve baskılar ortak yaşama umudunu zayıflatıyor. Partilerimiz 6 defa kapatılmıştır. Her defasında başka bir partiye geçerek umutlarımızı yitirmedik. Tüm yaşananlara rağmen üniter yapı içinde sorunların çözümü noktasında verdiğimiz çabalara rağmen umutlarımız her geçen gün zayıflıyor.”

Basın açıklamasının okunmasından sonra etkinlik olaysız bir şekilde sona erdi.

