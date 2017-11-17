Sözcü'den Star'a: Biz FETÖ kumpaslarını yazarken siz onlara övgüler yağdırıyordunuz!

Sözcü, Star'da dün (16 Kasım 2017) yayımlanan "DAEŞ'in üç maymunu" başlıklı habere tepki gösterdi. Gazetenin bugün manşette yer verdiği haberde " Biz FETÖ kumpaslarını yazarken siz onlara övgüler yağdırıyordunuz!" dendi.

Söz konusu haberde, "Siz bizim gazeteciliğimizi sorgulayacağınıza önce arşivlerinizdeki FETÖ severliğinizi açıklayın" ifadesi kullanıldı.

Sözcü'nün haberi aynen şöyle:

İngiltere merkezli yayın organı BBC'nin salı günü yayımladığı, Suriye'deki terör örgütleri IŞİD ve PKK'nın (PYD) kirli ortaklığına ilişkin özel haberi gündeme bomba gibi düştü. Haberde, 250 IŞİD militanı ve ailelerinin, ABD-İngiltere öncülüğündeki koalisyon ile terör örgütü PKK/PYD'nin hakim olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ortak operasyonuyla Rakka'dan güvenli bir şekilde tahliye edildiği yazıldı. İşin daha kirli boyutu ise bu IŞİD'lilerin bir bölümünün Türkiye'ye girmesi oldu. Yani PKK ve ABD'nin işbirliği ile IŞİD'li teröristler, inlerinin merkezi olan Suriye'deki Rakka kentinden çıkarılarak Türkiye, Mısır gibi ülkelere gönderildiler.

İlk sözcü duyurdu

BBC'nin, Türkiye'nin ulusal güvenliğini çok yakından ilgilendiren bu özel haberini ise Türk medyasında ilk olarak SÖZCÜ yazdı. BBC'nin internet sitesinde gece saatlerinde yayımlanan bu haber, sozcu.com.tr dış haberler servisi tarafından tercüme edilerek sabah saat 08:40'da kamuoyona duyuruldu. İğrenç planın deşifre edildiği haber, gün boyunca da, 3 milyondan fazla günlük tekil kullanıcıya ulaşan sozcu.com.tr'nin manşetlerinde tutuldu. Sözcü gazetesi de 15 Kasım 2017 (önceki gün) tarihli sayısında, bu habere birinci sayfasından yer verdi. “Rakka'da hainler el ele vermiş” başlığıyla birinci sayfadan verilen kirli ittifak haberi, 11. sayfadan da manşetten ve tüm detaylarıyla işlendi.

Algı operasyonu

Ancak Sözcü Gazetesi'ne yönelik algı operasyonunu sürdürmek isteyen bazı medya kuruluşları kendilerinin bile Başbakan Binali Yıldırım konuşana kadar göremedikleri bu haber yüzünden yine gazetemize saldırmaya başladılar. Star Gazetesi'nin internet sayfasında dünyayı sallayan haber ancak günün sonunda yani haber bayatladıktan sonra yer bulabildi. Dün manşetinden Sözcü'ye saldıran Star isimli yayın organı, BBC'nin dünyayı sallayan haberini tam 24 saat boyunca görmezden geldiğini unuttu ve SÖZCÜ'nün bu haberi küçük kullandığını iddia etti.

FETÖ'yü desteklediniz

Peki Star Gazetesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın “17-25 Aralık milat değil” açıklamasından sonra ne yapacak? Neden mi? Çünkü, Ergenekon, Balyoz, OdaTv, Şike ve benzeri kumpas davalarında FETÖ'nün operasyonlarını manşetleriyle destekleyen Star Gazetesi iç sayfalarında da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e çoğu zaman geniş yer vermişti. Hatta FETÖ'cü yazarlara bile köşe verilmişti. Örnek mi verelim? Mesela, 10 Ekim 2013 tarihinde Balyoz kumpasıyla ilgili şu manşeti atmışlardı: “Darbeciye ibret olsun.” Ya da 8 Ağustos 2013'te Ergenekon kumpasıyla ilgili “Derin devlete müebbet” demişlerdi. Gazetenin iç sayfalarında da FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'e methiyeler düzülmüştü.

Biz "Hocaefendi" demedik

Peki Sözcü o dönem yani FETÖ'nün kumpaslarına karşı ne yapmıştı? Hemen yanıtını verelim: Savaşmıştı. Hem de kimsenin “FETO” diyemediği zaman bugün SÖZCÜ'ye saldıranların “Hocaefendi” dediği zaman manşetleriyle Türk Ordusu'na, aydınına, gazetecisine, siyasetçisine kurulan kumpasları deşifre etmişti. Hatırlatalım: 11 Mart 2008'de “Dokunanın kaseti çıkıyor”, 17 Haziran 2009'da “Belgeleri Fethullahçı basına sızdırıyorlar”, 20 Kasım 2009'da “Ergenekon soruşturmasının arkasında Fethullah var” bu manşetlerimizden bazıları.