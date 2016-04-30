Sözcü: Sabah gazetesi 80-90 binlik tirajını şişirerek 300 bin gösteriyor!

Sözcü gazetesi, Sabah gazetesinin "Sözcü'nün sayıları bayi raflarında değil, geri dönüşüme hazır beklerken görüntüleniyor" şeklindeki iddiasıyla ilgili olarak, "Eğer yüreğiniz yetiyorsa, size açık davetimizdir: İsterseniz sizinle, isterseniz bütün gazeteleri kapsayacak şekilde tiraj denetimine girelim. Hangi gazetenin balya balya yumurta kutusu olduğu ortaya çıksın" dedi. "Şişirilmiş tirafla devleti soyan gazetelere hodri meydan" başlığıyla yayımlanan haberde, "Satışının 80-90 binlere düştüğü söylenen Sabah, sponsorlu satış adı altında konut siteleri, hastaneler ve marketlere bedava dağıtılıyor. Ama kimse alıp okumuyor. Bu fotoğraf İstanbul Zeytinburnu Fatih Sitesi'nde çekildi. Balya balya Sabah ortada, hepsi çöp!" ifadeleri yer aldı.

Sabah: A&G'nin anketine göre, en güvenilir, en etkili, en tarafsız ve en rahat okunan gazete biziz

Sözcü gazetesinin, A&G şirketinin anketiyle ilgili olarak yaptığı haberde, "Bir de satsalar" denmiş, Sabah gazetesi ise buna karşılık yayımladığı haberde, "En çok satan gazeteler arasında yeraldığını iddia eden FETÖ'nün tetikçisi Sözcü'nün bayiye gitmeden yumurta kartonu fabrikasına gönderilmesi çevrecilerin tepkisine yol açtı. Bazı çevreciler ise geri dönüşüme gönderilmesinin daha fazla ağaç kesilmesini engellediği için olumlu karşılanması gerektiğini söylüyor. Sözcü'nün sayıları bayi raflarında değil geri dönüşüme hazır beklerken görüntüleniyor. Hurda görüntüleriyle ilgili gazete yönetiminin ne diyeceği ise hala merak konusu. Sabah'a saldıran Sözcü, yumurta kartonuna giden onbinlerce gazete hakkında hala açıklama yapmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Sözcü'nün bugünkü nüshasında yayımlanan (30 Nisan 2016) haber şöyle:

"Sözcü, bu komikliği “Bir de satsa” başlığıyla haber yapınca, kuyruk acısıyla feryadı basıp iftira attınız. İnternet sitenizde, farklı farklı tarihlerde balyalanarak iade edilmiş gazetemizin eski nüshalarının fotoğrafını yayımlayıp, Sözcü’nün satmadığını iddia ettiniz.

Eğer yüreğiniz yetiyorsa, size açık davetimizdir: İsterseniz sizinle, isterseniz bütün gazeteleri kapsayacak şekilde tiraj denetimine girelim. Biz hazırız. Gazetelerin bayi satışları tek tek belirlenip, kamuoyuna açıklansın. Türk halkı, satan satmayan gazeteler hangisi öğrensin. Hangi gazetenin balya balya yumurta kutusu olduğu ortaya çıksın!

Bu denetim için devlet kurumlarıyla meslek örgütlerinden oluşan bağımsız bir heyet oluşturulsun. Hatta bu heyetin başında da, gazetenizin yöneticisi Serhat Albayrak’ın Enerji Bakanı olan kardeşi Berat Albayrak getirilsin. Bu teklifimizi iletin. Bakan bey kabul etmezse, tiraj denetimini, sözünden bir milim dışına çıkmadığınız saraydan bir ekip yapsın! Ona da varız.

Gazetelerin gerçek satışlarının bilinmesi, sonuçta bir milli görevdir. Bu denetim yapılırsa, tirajlarını şişirerek Basın İlan Kurumu’ndan haksız ilan alan, yani devleti dolandıranlar, vergilerimizle ayakta duran hazineyi soyanlar ortaya çıkar. Milyarlarca liralık kamu ilanlarının, hangi yöntemlerle hangi gazetelerin kasasına akıtıldığını saray da, hükümet de, millet de öğrenir. Belki o zaman yıllardır süren “şişirilmiş tiraj” soygununa “dur” denilir.

Sözcü’nün açıkladığı satış rakamları gerçektir. Tamamı bayi satışıdır. Sözcü, yandaş medya gibi, “sponsorlu-poromosyonlu satış” diyerek “bedava” dağıtılmaz. Site önlerine, merketlere, akaryakıt istasyonlarına, otobüs duraklarına balya balya yığılmaz.

Sözcü okurları her gün gazete bayiine gider, parasını verir, gazetesini alır, her satırına kadar okur, övgüsünü, talebini ve eleştirisini bildirir, bir müfettiş gibi gazetesini denetler. O, bilinçli halktır. Yalanın ve yandaşlığın anında farkına varır…

Davetimiz açık ve net: Hodri meydan…"

