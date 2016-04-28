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Sabah: A&G'nin anketine göre, en güvenilir, en etkili, en tarafsız ve en rahat okunan gazete biziz

Ankete göre, gazete okumayanların oranı yüzde 33

28 Nisan 2016 12:54

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen ve 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası yayımlanan tekzip raporunda zirvede yer alan Sabah gazetesi, A&G araştırma şirketinin 44 ilde yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, "En güvenilir, manşeti en etkili gazete, gündemi belirleyen gazete, en tarafsız gazete ve okuması en rahat gazete" olarak Sabah gazetesi seçildi.

A&G'nin sahibi Adil Gür, "Bu sonuçların Sabah'ın 'referans gazete' haline geldiğini gösterdiğini" savundu.

 A&G araştırma şirketi, 5-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği 'Medya Algısı Araştırması'nın sonuçlarına göre, "En sık okunan gazeteler" kategorisinde Sabah yüzde 19.3 oranla Posta'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. İstanbul'da ise yüzde 23.6 oranla birinci sırada. Gazete okumayanların oranı ise yüzde 33 olarak çıktı.

 

"En güvenilir gazete"

 

Çeşitli kriterlere göre 'en beğenilen' gazetelerin değerlendirildiği araştırmada, katılımcılara 'En güvenilir gazete hangisi?' sorusu soruldu. Yüzde 12.7 oranla birinci sırada Sabah yer alırken, sıralama Hürriyet, Posta, Milliyet ve Habertürk şeklinde devam etti.

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