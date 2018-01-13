Sözcü'de köşe yazma talebi reddedilen Gökçek'ten yanıt: Harbi söyleyin...

Sözcü gazetesinin başyazarı Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istida eden Melih Gökçek’in Sözcü’de köşe yazma talebine verdiği yanıtta, “Melih Gökçek'le dünya görüşümüz ve demokratik anlayışımız çok farklıdır” dedi, “Gökçek’in gazetede köşe yazmasının söz konusu olamayacağını” belirtti.

Gökçek ise Turan’a verdiği yanıtta, “Bunun böyle olacağını ben zaten tahmin ediyordum... İstedim ki demokratlığız (!) tescil edilsin... Harbi söyleyin... Sağ medyanın size tahammülsüz olduğunu iddia edip duruyordunuz... Ama siz bu davranışınızla sizin sağa tahammülsüz olduğunuzu kanıtladım mı?” ifadelerini kullandı.

Gökçek, “Rahmi beyciğim, bir de; ‘tabii ki onun Sözcü'de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!’ demişsin. Anlaşılan Sözcü’nün patronu sensin... Bu suretle kamuoyu öğrenmiş oldu... Sevgili Saygı Öztürk... Son sözlerim sana... Arkadaşlarının demokratlığını gördün. Bir daha sizinkilerin demokratlığından bahsetmezsin sanırım” ifadelerini paylaştı.

Gökçek’in Rahmi Turan’a verdiği yanıt şöyle:

“Rahmi Turan yazmış; ‘Tüm AKP'lilerin günün birinde Melih Gökçek gibi doğruyu bulacağı düşüncesiyle Sözcü o sözlere yer verdi. Melih Gökçek'le dünya görüşümüz ve demokratik anlayışımız çok farklıdır. Tabii ki onun Sözcü'de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!’ Rahmi beyciğim birincisi; Sözcü’de yazmanın doğruyu bulmakla ne ilgisi var? Benim Sözcü’de yazmam demem sizin yanlışlarınızı düzelten birinin bir köşeyi doldurması demek... İkincisi Sözcü yazarlarının meydanı boş bulmaması demek... Üçüncüsü; ‘tabii ki onun Sözcü'de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!’ demişsiniz...

Bunun böyle olacağını ben zaten tahmin ediyordum... İstedim ki demokratlığız (!) tescil edilsin... Harbi söyleyin... Sağ medyanın size tahammülsüz olduğunu iddia edip duruyordunuz... Ama siz bu davranışınızla sizin sağa tahammülsüz olduğunuzu kanıtladım mı? Bundan böyle ağlama şansınız kalmadı… Daha ben Sözcü’de yazmadan ortalık kel alinin bağına döndü. Ya bir de yazsaydım... Yandı gülüm keten helva. Rahmi beyciğim, bir de; ‘tabii ki onun Sözcü'de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!’ demişsin. Anlaşılan Sözcü’nün patronu sensin... Bu suretle kamuoyu öğrenmiş oldu... Sevgili Saygı Öztürk... Son sözlerim sana... Arkadaşlarının demokratlığını gördün. Bir daha sizinkilerin demokratlığından bahsetmezsin sanırım. Son iki günün linçle geçmiş… Sana verdiğim sıkıntı içinde beni mazur gör lütfen…”