Sözcü: Yunanistan, işgal ettiği adamızda turizm sezonunu açtı!

Sözcü gazetesi, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde bulunan, Türkiye'ye ait olduğunu iddia ettiği adaları işgal ettiğini, adalara turist taşımaya başladığını ileri sürdü. Gazetenin Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberinde "Bodrum'un hemen karşısındaki Keçi Adası'nda turizm başlattı. Ada turist kaynıyor. Yunanlar, Türkiye'nin sırtından para kazanıyor" ifadesi kullanıldı.

Sözcü gazetesinde yer alan haber şöyle:

Ülkemizde turizm sektörü can çekişirken Yunanistan işgal ettiği Türk adalarında turizm sezonunu açtı. Turizmin merkezi sayılan Bodrum'un hemen karşısında bulunan ve Yunanlar tarafından işgal edilen Muğla'ya bağlı Keçi Adası'nda (Pserimos) ilk turist kafilesi için tören düzenlendi. Yunanlar, Türk Adası'nda Türkiye'nin sırtından para kazanıyor. Ayrıca Ege'de işgal altındaki Muğla Koçbaba ve Ardıççık adalarına da güneş ve enerj santralleri kuruldu. Yunan polisi yaz sezonunda işgal edilen adalarda görev yapacak, pasaport işlemlerini yürütecek, plaj bölgesinde turistlerin güvenliğini sağlayacak.

"Bakan turist gibi izliyor"

Adalarımızın işgaliyle ilgili gelişmeleri belgeleriyle ortaya koyan Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada duruma tepki gösterdi. Yalım şöyle dedi: “Yunanistan işgal edilen bütün Türk adalarında turizm yapıyor. Yunanistan, Türkiye'nin sırtından para kazanıp kasasını doldururken, Turizm Bakanı Nabi Avcı olanı biteni turist gibi izliyor.”

Adaya teknelerle turist taşıyorlar

Yunanistan, başta Keçi Adası olmak üzere işgal ettiği adalarımıza tekneyle turist taşıyor. Keçi Adası, 2004'den beri tam 13 yıldır her yaz sezonunda turist kaynıyor.