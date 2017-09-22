Sözcü yöneticisi Mediha Olgun tahliye edildi!

19 Mayıs’ta Sözcü gazetesine yönelik yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun hakkında adli kontrol şartı ile tahliye kararı verildi. Akşam 22.00'de serbest bırakılan Olgun için cezaevi önünde doğum günü pastası kesildi. 26 Mayıs gecesi tutuklanan Olgun 120 gündür cezaevinde bulunuyordu.

Savcı, İnternet Servisi Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun’un tahliyesini talep etti. Gerekçe olarak ise mevcut delil durumu gösterildi.

Savcılığın tahliye talebini değerlendiren nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini yerinde gördü ve Mediha Olgun’un tahliyesine karar verdi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği kararında şöyle denildi:

“Dosyada yapılan inceleme sonucunda Mediha Olgun'un sabit ikamet sahibi olduğu, soruşturmanın geldiği aşama, şüphelinin ailevi sorunları, tutuklu kaldığı süre değerlendirildiğinde tutuklu kalmasının soruşturmaya katkı sağlamayacağı, bu aşamadan adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yeterli, ölçülü ve orantılı bir tedbir olacağı anlaşıldığından yurtdışı çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verilmiştir.”

Olgun'u karşılamaya oğlu Arda Karaca, ablası Zahide Henzel, CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Gülay Yedekçi, Sözcü Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Ferda Öngün, Sözcü Gazetesinin avukatları İsmail Yılmaz ve Ceren Yakışır ile çalışma arkadaşları geldi. Çıkışta oğlu Arda ve ablası Zahide'ye sarılan Mediha Olgun gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan, önümüzdeki Pazar günü doğum günü olan Olgun için cezaevi önünde doğum günü pastası kesildi.

"Gazetecilerin tutuksuz yargılanması lazım"

Mediha Olgun pasta kesmeden önce cezaevi kapısında bir açıklama yaptı. Olgun, şöyle konuştu:

"Keşke Gökmen de burada olsaydı. Tutukluluk sürem göz önüne alındığında uzun bir süre olarak düşünmüyorum. Güzel ülkemin tarihi karanlık cezaevi hikayeleri ile dolu. Birçok insan kahrından öldü. İntihar edenler oldu. Ben üç dört ay yattım diye sıkıntı yapacak değilim. 'Adalete güveniyorum' dedim hala güveniyorum. Tutuksuz yargılanma esas olmalı diye düşünüyorum. Özellikle gazetecilerin tutuksuz yargılanması lazım diye düşünüyorum. Bir süreçten geçiyoruz ve bu süreç bitecek."

CHP Milletvekili Gülay Yedekçi, "Türkiye'nin bağımsız, düşünebilen insanlara açık olmasını diliyorum. Gazetecilerin tutuklu yargılanmasına karşıyız. Mediha'nın kararının diğer bütün gazetecilere de örnek olmasını diliyoruz" dedi.