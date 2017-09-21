Sözcü'den Barzani'ye: Nah kurarsın!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de düzenlenecek "bağımsızlık" referandumuna ilişkin olarak Sözcü'de yer alan haberde IKBY Başkanı Mesud Barzani'ye yönelik olarak "Nah kurarsın" dendi.

Gazetenin, manşetinde yer verdiği haberde Barzani'nin "bildiğini okuduğu" savunuldu; "Referandumdan sonra hemen bağımsızlık ilan etmek zorunda değiliz. Bağdat'la ayrılma görüşmelerimiz bir iki yıl sürebilir" açıklaması hatırlatıldı.

Haberde, şunlar kaydedildi:

"Kırmızı pasaport verilip yoluna kırmızı haılar serilen, kongreye çağrılan hatta sözde bayrağı Türkiye'de göndere çekilen Barzani bildiğini okuyor.

"Başta Irak olmak üzere ABD, BM ve İran'ın "25 Eylül'deki referandumu yapmama" çaprısını dinlemeyen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani inadından vazgeçmiyor, bölgeyi kaosa sürüklüyor."