"Ne günlere kaldık, kavgalı olduğumuz cemaati savunuyoruz, nefret ettiğimiz HDP'nin barajı aşmasını diliyoruz"

Sözcü yazarları Emin Çölaşan ve Uğur Dündar, Koza İpek grubuna yapılan kayyum ataması sonrası dün gruba ait Bugün TV ve Kanaltürk kanallarının karartılmasını eleştirdi.

Çölaşan, köşesinde "Ne günlere kaldık!.. Eskiden iktidarın tetikçisi ve taşeronu olan cemaatle kavgalı idik. Şimdi bunca haksızlığa uğrayınca onların yanında yer almak, onları savunmak durumunda kalıyoruz" ifadesini kullandı.

Dündar da kendini "Tüyler ürperten görüntüler Cemaat’in zulmüne uğramış, iğrenç kumpasların ve yaftalamaların hedefi olmuş ve yapılanları asla unutmayıp affetmeyecek" biri olarak tanımlarken, gelişmelere "isyan ettiğini" söyledi.

Emin Çölaşan ve Uğur Dündar'ın yazılarının bir bölümü şöyle:

Çölaşan: Şimdi cemaati savunma zamanı

“Demokrasi (!)” ile yönetildiği iddia edilen bir ülkede muhalif gazeteler ve televizyon kanalları polis zoruyla, baskınlarla ele geçirilip kapatılıyorsa, bunun hesabı günün birinde mutlaka sorulur.

Dünkü baskınlarda bir kez daha izledik. Medya kuruluşlarına TOMA’larla saldıran, ahalinin üzerine biber gazı sıkıp coplayan, gazetecilere kelepçe takan polis gücü en sonunda başarılı bir operasyonla (!) hedefleri ele geçirdi ve AKP hükümetine sağ salim teslim etti.

Bu gibi olaylar bir süre sonra bizim de başımıza gelecek.

Sözcü ve Doğan grubu benzer baskınlara uğrayacak, hepimiz yaka paça götürüleceğiz.

Diktatörlük düzeninin sonu budur.

***

Bazen kendi kendime düşünürken, ya da arkadaşlarla konuşurken konu hep aynı yere geliyor!..

“Ne günlere kaldık!.. Eskiden iktidarın tetikçisi ve taşeronu olan cemaatle kavgalı idik. Şimdi bunca haksızlığa uğrayınca onların yanında yer almak, onları savunmak durumunda kalıyoruz.

Apo’nun uzantısı olan HDP’den nefret ederdik. Şimdi AKP’nin elinden iktidarı söküp alma görevi adeta onlara verildi ve biz HDP’nin yüzde 10 barajını aşmasını dilemeye başladık!

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"Cumhuriyet’i ve demokrasiyi faşizmden geri almak sizin elinizde…"

Yaşadıklarımız, gördüklerimiz karşısında artık “darbe” sözcüğü bile yetersiz kalıyor.

Çünkü son iki gündür, dünya faşizm tarihinin en dehşet verici sayfaları ülkemizde

yazılıyor.

Adeta faşizmi anlatan “son belgesel” canlı olarak yayınlanıyor.

Televizyon binaları polis baskınlarına uğruyor, gazetecilere kameralar önünde ters kelepçeler takılıyor, hukuksuzlukları protesto eden halka tazyikli su sıkılıyor, canlı yayın yapan muhabirlerin gözlerinin içine biber gazı fışkırtılıyor, tartaklanan, yerde sürüklenen basın mensuplarının kana bulanmış sarı basın kartları ekranlara geliyor.

* * *

Tüyler ürperten görüntüler Cemaat’in zulmüne uğramış, iğrenç kumpasların ve yaftalamaların hedefi olmuş, sürekli teknik takip altında kalmış, telefonları her zaman dinlenmiş, ailesine bile iftiralar atılmış, yapılanları asla unutmayıp affetmeyecek olan bu satırların yazarını dahi isyan ettiriyor. Hukukun üstünlüğüne ve “Herkes için adalet” talebine yürekten inanmış olanlara “Hukuksuzluğun ve acımasızlığın bu kadarı da olmaz” dedirtiyor.

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