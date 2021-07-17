Sözcü yazarından sel felaketi eleştirisi: 3 Bakan “Burası Rize… Söz gelmesin Reis'e….” diye çırpınarak sel sularında boğuldu

Sözcü yazarı Necati Doğru, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan felaketi yaşayan, 6 kişinin yaşamını yitirdiği Rize ile ilgili bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu eleştirdi.

Necati Doğru, “Sel vurup da insanlar ölünce Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile Rize'ye giden 3 Bakan'dan (Süleyman Soylu-Murat Kurum-Adil Karaismailoğlu) şu cümleleri duymak isterdik” diyerek şunları sıraladı:

“Rize'de ve tüm Karadeniz'de taşkın debisi hesaplarını kusursuz yaptık. Doğanın bölgede ne kadar HES'i kaldırabileceğinin şaşmaz ölçüsünü bulduk ve buna kesinlikle uyulmasını sağladık. HES sahibi yandaşları hiç kayırmadık. Killi toprak üzerine HES dikerken çok set yapmak zorunda kalıp, çok ağaç keserek doğanın “can suyunun emilmesinin” yaratacağı felaketi göz önünde bulundurduk. Akarsuların, derelerin eğiminin öldürmeye değil yaşatmaya dönüştürülmesine, ÇED raporlarının uyduruk yapılmamasına, mahkemelerin karar alırken “Havza Planları Raporları”na dikkat kesilmelerine, dere yataklarını işgal edip bina diken hak bilmezleri oy verici olarak görüp “süfli siyasetçi batağına” saplanmamaya, kaçak bina yapanlardan oy almak için her seçim öncesi “imar barışı” adı altında kurnazlıklar üretmemeye dikkat etik.

Biz son 20 yıldır Rize'nin ve tüm Karadeniz'in alt yapısını yaparken Hidroloji biliminin şaşmaz ölçüleri; yağmur-topoğrafya-toprak-akış-sel ilişkine, havza üzerine düşen yağmur suyunu tek noktadan bir göle, dereye, denize, baraja tahliye eden modellemelere, şehir ve bölge planlarına, emsal artışlarına, kişiye, firmaya, yandaşa, tanıdığa asla “özel imar verememeye” çok dikkat ettik… Taşkın debisini önledik, akış debisini zenginleştirdik…”

“3 Bakan! Bunları söylemedi. Çünkü yapmadılar. Üç Bakan! Gerçeği gizledi” diyen Doğru devamında da, “3 Bakan Rize'de; ’sel sularıyla yıkılan konutların inşasını TOKİ Başkanlığımız eliyle hızla yapacağız…’ dediler. 3 Bakan ‘Burası Rize… Söz gelmesin Reis'e….’ diye çırpınarak sel sularında boğuldular” diye yazdı.

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