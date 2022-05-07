Sözcü yazarından Özdağ ve Soylu’ya: Kavganın tarafları memlekete yazık ediyorlar, biraz seviye lütfen!

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Soros çocuğu”, “Hayvandan aşağı biri”, “Operasyon çocuğu” diyerek hakaretler etmesi üzerine kendisini düelloya davet eden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ arasında yaşananları eleştirdi.

Zeyrek, “Sanırsınız okul kantininde aynı kız için kavgaya tutuşmuş liseli iki ergen! Hakaret, meydan okuma ve korkutma, komplo teorileri havada uçuşuyor. Bu seviyesiz kavganın ne evinden yurdundan olmuş, yanlış politikalar yüzünden Türkiye'ye doluşmuş göçmenlere, ne onların neden olduğu kaos nedeniyle sürekli bedel ödemeye başlayan halkımıza hayrı var. Kavganın tarafları memlekete yazık ediyorlar! Biraz seviye lütfen!” ifadelerini kullandı.

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