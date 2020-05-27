Sözcü yazarından Hulusi Akar'a: Mehmet Dişli’nin 2005’te Fetullahçı olduğunu biliyor muydunuz?

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, bugünkü köşesinde Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde MİT raporunu gerekçe göstererek Mehmet Dişli'nin emekli edilmesi talebinin karşılık bulmadığı açıklamasının ardından başlayan tartışmaya yer verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 17 Ağustos 2005'te Kara Harp Okulu Komutanı olarak atandığını hatırlatan Erkin, "Akar, 15 yıl önce Mehmet Dişli'nin Fetullahçı olduğunu bilmiyor muydu?" diye sordu.

Tümgeneral Reha Taşkesen'in Mehmet Dişli hakkında rapor hazırladığını ardından istifa ettiği hatırlatan Erkin, ayrıda, "Binbaşı Mehmet Dişli'nin Fetullahçı olduğunu rapor eden Reha Taşkesen'i kim istifaya zorladı?" sorusunu yöneltti.

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