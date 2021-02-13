Sözcü yazarından “Hatta ve hatta bayanlardan bile aday olabilir” diyen Erdoğan’ı eleştirdi: Uzaya ilk giden Türk'ün kadın olması ulusumuza şeref getirir

Sözcü yazarı Rahmi Turan, bugünkü yazısında açıkladığı uzay programında, “Hatta ve hatta bayanlardan bile aday olabilir” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

“Kadınların kalbini kıran Sayın Erdoğan'a şunu hatırlatmak lâzım: Bugüne kadar 41 milletten toplam 565 astronot uzaya gitti, bunlardan 65'i kadın” diyen Turan, “Bir Türk kadını niçin uzaya gitmesin? Bizim kadınlarımızın diğer ulusların kadınlarından ne eksiği var? Daha mı cesaretsiz, daha mı yeteneksiz bizim kadınlarımız? Böyle düşünenler çok yanılır! Eğer uzaya gerçekten insan yollayabilecek düzeye gelirsek, (hatta ve hatta, bile–mile demeden) uzaya ilk giden Türk'ün kadın olması ulusumuza şeref getirir” sözlerini kaydetti.

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