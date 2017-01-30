Sözcü yazarından haberleşme gideri 1 milyon 200 bin liraya ulaşan CHP'li vekile: Haberleşme canavarı, pişkin!

Sözcü yazarı Necati Doğru, haberleşme faturası 1 milyon 200 bin lirayı bulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'e yönelik olarak "harcama canavarı", "pişkin" ifadelerini kullandı.

Elif Doğan Türkmen, söz konusu faturayla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bu tamamen açık olan harcamaların ulaştığı düzey konusunda tarafıma hiçbir bilgi ve maliyet bildirilmemiştir. Asıl sorulması gereken sorunun; bu hizmetleri fahiş fiyatlardan satın alıp bu konuda bize en küçük bir bilgi bile vermeden kullananlara olması gerekir" demişti.

Necati Doğru'nun "Ankara'da 'Haberleşme Canavarı' yakalandı" başlığıyla yayımlanan (30 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Vekil hanım haberleşiyor. Seçmeni ile bütünleşecek. Çekmiş SMS'leri: Kadınlar Günümüz kutlu olsun... Kandiliniz mübarek olsun... Göndermiş telgrafları: Meclis'te soru önergesi verdim... Saat 21'de TV'de tartışma programındayım...

Yüzbinlerce SMS.

On binlerce telgraf.





Asıl mesleği avukat CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Hanım'ın seçmenleriyle yaptığı haberleşme gideri 1 milyon 200 bin TL'ye ulaşmış.

Vay anasını!

Ne bu!

Elif Doğan Hanım, hiç merak etmemiş kaça gidiyor bu SMS'ler ile telgraflar... Hem avukat, hem muhalefet milletvekili, hem Tek Adamlık sistemi için israf sarayı yapılmasını, 13'üncüsü alınan VIP uçakları, devlet malı deniz yemeyen keriz çürümüş anlayışını eleştiriyor, halkçı duruş, Cumhuriyetçi dikleniş, Atatürkçü vaziyet alış sergiliyor fakat öbür yandan Meclis İdare Amiri AKP'li Salim Uslu'nun, pusuya yatıp sinsi sinsi bekleyeceğini, vekil hanımın haberleşme harcaması 1.2 milyon TL'yi geçince de; “bakın CHP'li katip üye Elif, haberleşmenin harcama canavarı oldu” diye işaret çakacağını da hesap etmiyor.







***

Kapı gibi yasa var.

Sınırsız hak vermiş.

Bu çürümüş yasaya göre sadece CHP'li Elif Doğan vekilin değil, diğer AKP'li, MHP'li, HDP'li katip üyelerinin de, Başkanlık Divanı üyelerinin de, Komisyon Başkanları'nın da, Grup Başkan Vekillerinin de, Meclis Başkanı'nın da bütün giderleri devletten karşılanmak üzere altlarına hem “kırmızı plakalı makam aracı” veriliyor ve hem de hiçbir sınırlama koymadan tüm haberleşme harcamaları devletten ödeniyor. CHP'li vekil hanım, baş harcama canavarı oldu. Peki AKP'li vekil Salim Uslu, AKP'li Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, FETÖ Darbesi Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek ve toplam sayıları 50'yi geçen diğer katip üyeler, komisyon başkanları, grup başkanlarının “haberleşme harcamaları” ne oldu?

Girin Meclis sitesine!

İsim isim liste arayın!

Kimin harcaması ne?

İmkansız, bulmazsınız.













***

Meclis Başkanı, hastalandı, baksınlar diye hastaneye Meclis'ten 10 garson gönderildi. Hasta adam, her saniye yemek yiyor olmalı ki, 10 garson etrafında pervane... Doktoru var, hemşiresi var, hastanenin hizmetli elemanı var, bu yetmiyor Meclis kadrosundan 10 garson koşuşturdular.

Meclis kadrosu kaç?

3 bin kişi mi?





5 bin kişi mi?

10 bin kişi mi?

Kimse merak etmiyor, sormuyor, sorgulamıyor, netleştirmiyor. Niçin? Çoğunlukta oldukları için çoğunlukla AKP'li milletvekilleri, zırt pırt yurt dışına “bilgi‐görgü artırma” gezisine gönderiliyor. Uçak paraları Meclis'ten, ceplerine yolluklar da Meclis'ten. Son 5 yılda hangi partiden kaç milletvekili yurt dışına gitti, ne kadar harcandı? Meclis'te milletvekillerinin makam odaları olsun diye muazzam harcamayla bina yapıldı. 5 yılı daha dolmadı, şimdi 600‐650 odalı yeni bir bina dikiliyor. Kaça mal olacak? 100 milyon TL diyorlar, doğru mu? Anayasa referandumdan geçerse milletvekili sayısı 50 artıp, 600'e çıkacak. 50 milletvekilinin sadece maaşları ve üç yardımcısının giderlerinin 5 yılda Meclis'e bindireceği ilave harcama 200 milyon TL hesabı yapılıyor. Ne ihtiyaç vardı milletvekili sayısını artırmaya? Meclis İdare Amiri Salim Uslu, bu soruyu sormadı ama pusuya yatmış CHP'li vekil 1.2 milyon TL haberleşme harcamasını geçince “yakalayın canavarı” yapıyor.

CHP'li vekil de çok pişkin!

“Beni uyarmadılar” diyor.

Özre bak!











***

Asıl şu 3 soruya bak:

1: Cumhurbaşkanı Sarayı kaça mal oldu? 2: Sarayın günlük, haftalık, aylık, yıllık harcaması ne kadar? 3: Ayrılan bütçe yetmediği zaman açık nereden nasıl karşılanıyor? Ankara'da asıl büyük harcama canavarı bu 3 sorunun içinde.

