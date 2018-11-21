Sözcü yazarından Binali Yıldırım'a kaba ve yaralayıcı yanıtı: 'Devlet emzikli kapitalist modeli' yeniden hortladı

Sözcü yazarı Necati Doğru, TBMM'de 'asgari ücretliye Cumhurbaşkanı maaşına yapılan zam kadar zam yapılsın' kanun teklifi sunulmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın bu isteği müstehzi, kaba ve yaralayıcı bulduğunu belirterek Yıldırım'ın açıklamasını köşesinde değerlendirdi.

Necati Doğru yazısında konkordato ilan etmiş şirketleri hatırlatarak, konkordato ilan etmiş firmalar için 'devletin yoğun bakıma alma' yöntemi arandığını kaydetti. Eski yöntemlerden örnek veren yazar, "Merkez Bankası para basacak, bankalara verecek, bankalar, “yoğun bakım yatağına düşmüş şirketlere' taze para pompalayacaklar, karşılığında Merkez Bankası'na şirketlerin ipotekleri devir edilecek. Böylece Merkez Bankası (devlet), özel ve kamu bankaları üzerinden konkordato ilan eden firmaların alacaklısı durumuna gelecek. Sonuç kaba! Ve yaralayıcı" dedi.

"Türkiye 'soyulmaya razı' ülke oldu"

İslamcı liberal modelin çöktüğünü, 1950'lerin 'Devlet emzikli kapitalist modeli'nin yeniden hortladığını savunan Doğru, Dış paraya bağımlı, borç alıp yiyen, borcu borçla kapatan büyüme gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Özel sektörü ancak devlet desteği ile ayakta tutma acizliğine' saplandı. Londra'da, Frankfurt'ta, New York'ta, Tokyo'da ya da Man Adası türü 'kara para aklama' merkezlerinden yeni bol dış borç para gelinceye kadar. Türkiye yüksek faizle dış borç bulup 'soyulmaya razı' ülke oldu" vurgusu yaptı.

Necati Doğru'nun "Kaba ve yaralayıcı!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz