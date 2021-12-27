Sözcü yazarından bankaların kredi için imzalattığı taahhütnameye tepki: İnsanları korkutmak için yapılan küçük çırpınışlar; ekmeğe el bastırıp yemin ettirseler daha etkili olur!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, bankaların kredi çekmek isteyen müşterilerine imzalatmaya başladıkları taahhütnamelere tepki gösterdi. “Sana ne? İstersem mangal yakarım!” diyen Muratoğlu, “Hukuken geçerli değil ama bankaların krediyi geri çağırma hakkı söz konusu… Baskı gelirse onu kullanırlar. Bunlar insanları korkutmak için yapılan küçük çırpınışlar. Delmenin bin bir yolu var. Ekmeğe el bastırıp yemin ettirseler daha etkili olurlar” diye yazdı.

“Öyle de önü arkası düşünülmemiş bir karar ki…” diyen Muratoğlu devamında şunları kaydetti:

“Niye insanların aklına yasakları sokuyorsun ki? Peki, bu işten kim zararlı çıkar? Kayıt dışı nedir? Nasıl teşvik edilir? Şahıs gitti kredisi ile dolar aldı. Belli olmasın diye finansal sistemden parayı çekti bankaya yatırmadı yastık altına sakladı. Daha mı iyi? İnsanları mecbur bırakan böyle zorlamaların sonu hep daha kötü oldu. Millet sokaktan karaborsadan döviz alsın, üçüncü şahıslar aracılığıyla kriptoya para yollasın, borsadan uzak dursun hiç bulaşmasın…

İşin enteresan tarafı taahhütnamede ‘aldığınız krediyle başka kredi borcunuzu kapatamazsınız’ da diyor. Devlet yıllardır bunu yapıyor! Vatandaşa gelince mi sorun oluyor?”

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