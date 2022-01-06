Sözcü yazarından Bakan Koca'ya Turkovac mektubu: Dünyada hangi bilim kuruluşları tarafından test edilip onaylandı; kaç adet üretildi, bakanlığınıza satış fiyatı ne?

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bugünkü köşesinde kaleme aldığı mektubunda Turkovac aşısıyla ilgili sorular yöneltti.

“Ortaya Turcovac isimli bir aşı sürdünüz. Yerli ve milli imiş! Bu işlerin uzmanı olan hekimler Turcovac'ın hiçbir bilimsel değeri olmadığını özellikle vurguluyor. Belki de yanılıyorlar ama bu iddialar karşısında sizden ciddi açıklamalar bekleniyor. Lütfen söyler misiniz, bu ‘Yerli malı yurdun malı, her Türk onu kullanmalı (!)’ aşıyı hangi bilim adamlarımız, nasıl buldu? Nerede, ne zaman ve hangi koşullarda üretildi? Üretici firmanın adı nedir? Kaç adet üretildi? Bakanlığınıza satış fiyatı nedir? Elde mevcut öteki aşılar ne oldu, onlara devam mı yoksa tamam mı?” sorularını yönelten Çölaşan, devamında da şunları kaydetti:

“Bu soruları unutalım diyeceğim ama sırada daha da önemlileri var: Adına Turcovac dediğiniz bu aşının ‘bilimsel değeri’ nedir? Kaç denek üzerinde hangi koşullarda denendi? Dünyada bu işin uzmanı olan hangi bilim kuruluşları tarafından test edilip onaylandı? Bu bilimsel onayları uluslararası bilim kuruluşlarından eğer aldıysanız mesele yok. Ama aksi takdirde iktidarınız ve bakanlığınız aşılanması gereken en az on binlerce kişiyi kandırıyor duruma düşmez mi? Yoksa onlara (aşı niyetine) sulandırılmış bir solüsyon mu yapılıyor? Bu soruları zat-ı âlinize sadece basit mantığımla, sıradan vatandaş kimliğimle soruyorum. Ne yazık ki işin ayrıntılarına girecek kadar bilgi sahibi değilim. Yani öyle bir bilgi birikimine sahip değilim. Ama eminim, benim gibi yüz binlerce insanımız da vereceğiniz yanıtları merakla bekleyecektir.

Çoğumuz aşılandık ama şimdi ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Kaç aşı olmamız gerektiği konusunda herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Toplumu bu konuda kim aydınlatacaktır? İşin bir başka ilginç yanı daha var… Sizin tarafınızdan seçilen Bilim Kurulu üyesi hocalar da bu konuda fikir ayrılığına düştüler. Yandaş bir hoca ‘Turcovac iyidir, yaptırın’ derken bir başkası karşı çıkıyor, ‘O bu işleri bilmez’ diyor. Ortada tam bir kargaşa var. Şimdi biz hangisine inanalım?”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.