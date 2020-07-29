Sözcü yazarı Zeyrek: Yavaş, İmamoğlu ve Akşener'i sollamış

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, “Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı” sorusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den önde göründüğünü yazdı.

Zeyrek, "AREA isimli araştırma şirketi 25-27 Temmuz tarihleri arasında 12 büyükşehirde 2 bin 212 kişiyle görüşerek 'Türkiye Siyasi Gündem Araştırması' başlıklı bir araştırma yayınladı. Araştırmada, benim açımdan iki önemli sonuç var: Araştırmaya göre, bugün referandum yapılsa 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' büyük farkla tercih edilir. 'Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı' sorusunda Mansur Yavaş diyenlerin sayısı Ekrem İmamoğlu'nu geçmiş. Listenin üçüncü sırasında ise Meral Akşener var." ifadesini kullandı.