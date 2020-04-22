Sözcü yazarı Zeyrek: Ülkenin nereye gideceğine Meclis değil, artık lider karar veriyor

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı Nutuk'tan bir bölüm paylaştı. Zeyrek, " Artık millî irade Meclis'ten çok liderde tecelli ediyor. Artık ülkenin nereye gideceğine Meclis değil, lider karar veriyor." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Evet, ülkemizin geçmişinde Cumhuriyetin ilanı gibi önemli dönüm noktaları da vardı ama Cumhuriyet'in ilanına giden kapıyı aralayan, hatta ulusumuzun kaderini belirleyen asıl günler 21,22,23 ve 24 Nisan günleri olmuştu. O günlerde egemenlik bir hanedandan alınmış millete teslim edilmiş, kurtuluş ve bağımsızlık için girilen ve zaferle çıkılan savaşların ana karargâhı da Meclis'e taşınmıştı." ifadesini kaydetti.

Zeyrek, "Ne yazık ki yıllar sonra yine bir Nisan ayında yapılan bir referandum, peşi sıra gelen sistem değişikliği, Gazi Meclis'i hiç olmadığı kadar geri plana düşürdü. Artık millî irade Meclis'ten çok liderde tecelli ediyor. Artık ülkenin nereye gideceğine Meclis değil, lider karar veriyor." görüşünü savundu.

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