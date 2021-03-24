T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sözcü yazarı Zeyrek: Türkiye ekonomisine yönelik bir finansal saldırı varsa, dışarı bakmak yerine aynaya bakın!

"Peki perşembe ve cuma günü normal zamanların üç katı kadar dolar satın alındığı doğru mu?"

24 Mart 2021 09:12

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "İnsan aklıyla dalga geçmeyin lütfen. Türkiye ekonomisine yönelik bir finansal saldırı varsa, dışarı bakmak yerine aynaya bakın!" düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek yazısında, "Unutmadan bir not daha: 2001 krizinde Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel 53 milyar lirasıyla (şimdiki parayla 53 bin lira) devalüasyondan iki gün önce (19 şubat 2001 günü) dolar alınca kıyamet kopmuştu. Peki perşembe ve cuma günü normal zamanların üç katı kadar dolar satın alındığı doğru mu? O dolarları kimler aldı. Bu soruların yanıtları ortaya çıkınca da o 'saldırının' kaynağı hakkında bir fikir sahibi olabiliriz." ifadesini kullandı. 

Sözcü yazarıDeniz ZeyrekTürkiyeekonomifinansal saldırıaynaya bakınMerkez Bankası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24