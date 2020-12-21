Sözcü yazarı Zeyrek’ten Hamza Yerlikaya’ya: Rahat ol şampiyon, paraya makama tuş olsan ne yazar?

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili ve eski güreşçi Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diplomasının olmasına ilişkin olarak, “Rahat ol şampiyon, paraya makama tuş olsan ne yazar?” yorumunu yaptı.

TIKLAYIN | Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya sahte lise diploması kullanmış

Ankara İmrahor Endüstri Meslek Lisesi’nin sahte diploma verdiği ve diplomaların iptal edildiğine dair eski haberlere yazısında yer veren Zeyrek, “Hamza Yerlikaya'nın diplomasıyla ilgili mahkeme kararına göre, sahte diploma Ankara İmrahor Endüstri Meslek Lisesi'nden verilmiş. Yine mahkeme kararına göre 'suç tarihi' 1995. Mahkeme kararı ise 2001 tarihli.Şimdi, yukarıdaki haberlerin tarihlerine ve içeriklerine bir daha bakın lütfen. Gördünüz mü? Hepsi aynı tarihler, aynı lise…Yerlikaya'nın yaptığını yapanlar, Yerlikaya'ya sahte diploma getirenler hep yargılanmış, cezalar almış. Sahte diplomalar iptal edilmiş. Ancak Yerlikaya yoluna devam etmiş. Milletvekili, Bakan Yardımcısı, Banka Yönetim Kurulu üyesi olmuş.” değerlendirmesini yaptı.

Zeyrek yazısında, "Benim kendisine naçizane bir tavsiyem olacak:Sessizliğin, eleştirileri, suçlamaları kabullendiğini gösterir Şampiyon. Millet sessizliğini 'Güreş minderinde yedi düvelden güreşçileri tuş ettim ama siyaset minderinde bileğimin gücü, para ve koltuk hırsımı tuş etmeye yetmedi' diye anlar. Bence sen 'Ben bulunduğum yere diplomalarımla değil, Reis'e bağlılığımla geldim' de çık işin içinden. Ahlaki normların bu kadar değersizleştirildiği bir ortamda yedi düveli tuş eden o büyük şampiyon, para ve koltuk hırsına karşı tuş olsa ne yazar!" ifadesini kullandı.