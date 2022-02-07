Sözcü yazarı Zeyrek'ten elektrik dağıtım şirketi AEDAŞ'a: Isparta halkından özür dileyip tazminat ödeyin!

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Isparta'da elektrik dağıtımı yapan şirket AEDAŞ'a "Isparta halkından özür dileyip tazminat ödeyin!" çağrısını yaptı. Kar yağışının yaşandığı Isparta'da üç gün elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Zeyrek yazısında, "Neymiş efendim yoğun kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatları ağır hasar almış. Bu bahane vatandaşı ilgilendirir mi? Vatandaş faturasını ödeyemediğinde bahanesi nasıl AEDAŞ'ı ilgilendirmiyorsa AEDAŞ'ın kesintilerle ilgili bahanesi de vatabdaşı ilgilendirmez. AEDAŞ, yoğun kar yağışını önlem almalıydı. Vatandaştan hem özür dilemeli hem de zararlarını tazmin etmeli" ifadesini kullandı.