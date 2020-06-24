Sözcü yazarı Zeyrek: Temcit pilavı gibi sürekli ısıtılan düzenleme baroların yönetimlerini ele geçirme ihtiyacından kaynaklanıyor

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, iktidarın baroların sistemini değişmek için üzerinde çalıştığı düzenlemenin yalnızca baroların yönetimini ele geçirme ihtiyacından kaynaklandığını yazdı.

2010 yılından beri baro sisteminin değiştirilmesi tartışmasının belli aralıklarla gündeme geldiğini, hatırlatan Zeyrek, “Hükûmet bu kez de düzenlemeden vazgeçer mi bilmiyorum ama şu kısa kronolojiden anlayacağınız gibi, temcit pilavı gibi sürekli ısıtılan o düzenleme tek ihtiyaçtan kaynaklanıyor: Baroların yönetimlerini ele geçirmek." görüşünü savundu.

Zeyrek, "Getirilmek istenen sistemin bir başka sakıncası da yargıyı siyasallaştırması, bazı baroları iktidarın koluna dönüştürmesi olacak. Düşünün bir kere, arzulanan düzenlemeyle İstanbul'da en az dokuz baro oluşacak. 'Hükûmete yakın olan baro', 'muhalif baro', 'HDP'ye yakın baro' gibi cümleler kurmamız işten bile olmayacak. 2010 yılındaki referandumdan önce yapılan uyarıları dinlemeyen hükümet nedeniyle ülke 15 Temmuz 2016'da çok ağır bedel ödedi." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "AK Parti'nin son dönemde sürekli eski defterlere sarılması, aynı konuları temcit pilavı gibi ısıtıp durması, iktidarın zayıfladığı, gündemi belirleyemediği algısını güçlendiriyor. Cumhur İttifakı'nın TBMM'deki gücü istenen düzenlemeyi yapmaya yeter. Ancak emin olun elde ettiği sadece bir Pirus zaferi olur. 2010'daki gibi iktidar kazanır ama ülke kaybeder." ifadesini kullandı.

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