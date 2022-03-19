Sözcü yazarı Zeyrek: Teklif HDP’nin işine yarayacak

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu seçim kanunu teklifinin HDP’nin işine yarayabileceğini yazdı.

“Cumhur İttifakı'nın TBMM'ye sunduğu Seçim Kanunu teklifindeki ‘artık oy’ maddesi, tam bir mühendislik harikası” diye Zeyrek, “Düzenlemeyle bir taraftan ittifaklar korunuyor ve partilerin ülke barajı sorununu ortadan kaldırılıyor. Diğer taraftan şehirlerde ittifak yokmuş gibi her partinin milletvekili sayısı, partinin aldığı oya göre belirleniyor” değerlendirmesini yaptı.

“2018 Genel Seçimlerinden sonra milletvekili sayısı yeni teklifteki düzenlemeye göre belirlense sonuç ne olurdu biliyor musunuz?” diye soran Zeyrek, yanıtını şöyle verdi:

“AK Parti fazladan 11 milletvekili çıkarıyordu. MHP'nin fazladan alacağı milletvekili sayısı üç oluyordu. Bu düzenlemeden yararlanacak başka bir parti de HDP oluyordu. HDP, 2018'de çıkardığından beş fazla milletvekili çıkarıyordu. Peki AK Parti'nin MHP'nin ve HDP'nin aldığı toplam 19 milletvekili nereden geliyordu? 13'ü CHP'den, altısı İYİ Parti'den.”

“AK Parti, yeni düzenlemeyle fazla milletvekili çıkarmayı planlıyor ama oy kaybı yüksek olursa ve birçok ilde birinci parti olma şansını yitirirse, hayal kırıklığına uğrayabilir” öngörüsünde bulunan Zeyrek devamında şunları kaydetti:

“Zira AK Parti'nin 2018'de birinci çıktığı bir çok ilde 2023 genel seçimlerinde ikinci hatta üçüncü parti olma ihtimali var. TBMM'ye sunulan Seçim Kanunu teklifinden her halukarda kârlı çıkacak olan parti ise HDP olacak. Daha önce iki kez yüzde 10 barajını aşmayı başaran HDP, barajın yüzde 7'ye düşürülmesiyle iyice rahatlayacak. Diğer taraftan HDP herhangi bir ittifaka mensup olmadığından ittifak oylarının birleşik sayılmasıyla yaşadığı milletvekili kayıplarını telafi etme şansı bulacak. İşte size 2018 seçimleri üzerinden birkaç örnek: İzmir 1. Bölgede ittifak desteği olmasaydı, MHP'nin aldığı bir milletvekilini HDP kazanacaktı. Hakkari'de artık oylar sayesinde AK Parti'ye giden bir milletvekili HDP'nin olacaktı. Aydın'da yine artık oylarla AK Parti'ye giden milletvekilliği HDP'nin hanesine yazılacaktı. Adıyaman'da CHP'nin ittifak sayesinde kazandığı bir milletvekilliği doğrudan HDP'ye gidecekti. HDP, artık oylar nedeniyle İYİ Parti'ye kaptırmasaydı, Erzurum'dan da milletvekili çıkarabilecekti.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın