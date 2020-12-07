Sözcü yazarı Zeyrek: Son zamanlarda kabine revizyonu söylentileri arttıkça bakanların kendilerini gösterme çabaları arttı

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, “Son zamanlarda kabine revizyonu söylentileri arttıkça bakanların kendilerini gösterme çabaları arttı” görüşünü savundu.

Zeyrek yazısında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle 4 Aralık'ta İstanbul'dan Çin'e uğurlanan 'ilk ihracat treni'nin, Maltepe İstasyonu'ndan dönmesini, Millî Helikopter Motoru töreninde TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit’in, “Motor çalışıyor efendim. Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" sözlerini hatırlatarak, "Garip durumların yaşandığı törenlerin birbirini izlemesi, açılmış fabrikaların yeniden açılması, çivi çakılmayan tesislere tekrar tekrar temel atılması, bir yıldır çalışan hatta gidecek bir tren için bir kez daha tören yapılması, yolunda giden bir törende sabotaj paniği yaşanması başka nasıl izah edilebilir ki?" düşüncesini dile getirdi.