Sözcü yazarı Zeyrek: Patatesin 1531'de başlayan “kurtarıcılık” hikâyesi, yaklaşık 500 yıl sonra 2021 yılında Türkiye'de devam ediyor

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, çiftçinin elinde kalan patatesleri satın alarak vatandaşlara bedelsiz olarak dağıtmaya başlayan iktidarı eleştirdiği yazısında “Patatesin 1531'de İspanyol kaşif Pizarro'nun keşif gemilerine yüklenmesiyle başlayan ‘kurtarıcılık’ hikâyesi, yaklaşık 500 yıl sonra 2021 yılında Türkiye'de devam ediyor” dedi.

Zeyrek “Patates Yiyenler” başlıklı bugünkü yazısında Vincent Van Gogh tarafından yapılan “Patates yiyenler” isimli tablo üzerinden patatesin İspanyol kaşif Pizarro'nun 1531'de Peru'ya ayak bastıktan sonra patatesi keşfetmesiyle Avrupa’ya yayılış hikâyesini tarihsel bir bakış açısıyla anlattı.

Zeyrek, iktidarın uzaya gitme hedefiyle, Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaz aylarında temelinin atılacağını duyurduğu ve 30-40 milyar dolara mal olacağı konuşulan Kanal İstanbul projesinin hatırlatarak, patates dağıtım uygulaması arasında karşılaştırma yaptığı yazısında şunları kaydetti:

Anlayacağınız bir kez daha “Hayaller Mars, gerçekler yoksula ücretsiz Patates” durumu yaşadık.

Patatesin 1531'de İspanyol kaşif Pizarro'nun keşif gemilerine yüklenmesiyle başlayan “kurtarıcılık” hikayesi, yaklaşık 500 yıl sonra 2021 yılında Türkiye'de devam ediyor.

Bakalım Van Gogh'un 1885'te Hollanda'da yaptığı “Patates yiyenler” tablosunun bir benzerini Türkiye'de 2021'de hangi ressam yapacak?

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