Sözcü yazarı Zeyrek: Melih Bulu, Çakıcı'dan gelen destekten onur duymuştur, AK Parti yöneticileri de yarattıkları bu eserden gurur duyuyor mudur?

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'ya, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı tarafından gelen desteği hatırlatarak, "Melih Bulu, Çakıcı'dan gelen destekten onur duymuştur, AK Parti yöneticileri de yarattıkları bu eserden gurur duyuyor mudur?" diye sordu.

Zeyrek yazısında, “Değerli Türk Büyüğü Alaattin Çakıcı, Boğaziçi Üniversitesi'nin çiçeği burnunda rektörü Melih Bulu'ya yazdığı destek mektubunda ‘Sayın rektöre şunu hatırlatmak isterim, sakın istifa etmeyiniz. İstifa ederseniz, bu terörist eylemcilerin önünü açarsınız. Bu kutlu ittifakta gedik açmaya hakkınız yok' ifadelerini kullandı.' Birileri bir organize suç örgütü liderinin, Boğaziçi Üniversitesi'ne 'kayyum' gibi atanan Melih Bulu'ya verdiği desteği bu şekilde haber yapmamızı istiyor." görüşünü savundu.

Zeyrek, "Birileri, bir organize suç örgütü liderinin, kanaat önderi gibi Türkiye'nin en zeki çocuklarına 'terörist eylemci' demesini normal karşılamamızı bekliyor. Çok beklerler. Biraz önce 'vasatın tahakkümü'nden söz etmiştim. Bu durumu anlatmaya 'vasat' sözcüğü de yetmiyor artık! Bu yeni düzen daha çok Melih Bulu ve organize suç örgütü üretir. Melih Bulu, son gelen destekten onur duymuştur ama ben şunu çok merak ediyorum: AK Parti yöneticileri de yarattıkları bu eserden gurur duyuyor mudur?" düşüncesini dile getirdi.