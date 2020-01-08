Sözcü yazarı Zeyrek: Mehmetçik Libya’ya Türkiye doğal gaza muhtaç diye mi gidiyor?

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya’ya asker göndermeye ilişkin, “Hayır şimdi bizim buradaki hareket tarzımız şu; bir defa biz petrole, doğal gaza muhtaç mıyız? Muhtacız. Şu anda Libya'da bize böyle bir teklif var mı? Var. Daha önce ben ne dedim, ‘Bize böyle bir talep geldiği zaman, biz bu talebi geri çevirmez ve gideriz.' Şu anda bize böyle bir talep var ve bu talep karşısında biz gidiyoruz” sözlerini alıntılayarak “Mehmetçik Libya'ya Türkiye doğalgaz ve petrole muhtaç diye mi gidiyor? Operasyonun karşılığında bedava petrol ve doğalgaz mı alacağız?” diye sordu.

Zeyrek, Libya asker göndermek için tezkere çıkarılması sürecinde CHP ve AKP arasında yaşanan ‘lejyoner’ tartışmasına da değindi. Zeyrek, CHP’nin Libya’ya gidecek askerler için ‘lejyoner’ ifadesini kullanmasının doğru olmadığını belirtti. Zeyrek Erdoğan bu tartışmada, “ Wagner gidiyor da çağrıldığımız halde biz niye gitmeyelim’ sözlerini eleştirerek “Yaklaşımından siz ne anlıyorsunuz?” Mehmetçiğin siyasetçilerin ‘lejyoner’ tartışmasına malzeme yapılması çok üzücü” görüşünü savundu.

Yazının devamı için tıklayın