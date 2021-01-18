Sözcü yazarı Zeyrek: Mardin kayyumu Mustafa Yaman merkeze çekildikten 45 gün sonra belediyede operasyon yapılmış

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın merkeze çekilmesinde 45 gün sonra belediyeye operasyon yapıldığını yazdı.

Zeyrek bugünkü yazısında, "İsmi en çok Cumhurbaşkanı'na ve bakanlara alındığı iddia edilen hediyeler için AK Partili bir kuyumcuya ödediği 600 bin TL ile gündeme gelmişti. Mardin kayyumu olarak fotoğrafta da gördüğünüz aydınlatma direklerini de 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nin hemen öncesinde yaptırmış ama 31 Mart seçimlerini bir kez daha Ahmet Türk'ün, hem de oylarını artırarak kazanmasını engelleyememişti. Yaman, o seçimlerden altı ay sonra yeniden kayyum atandı ve 10 Haziran 2020 günü Vali şapkasıyla merkeze alınana dek 10 ay daha o görevde kaldı. Belediyedeki yolsuzluk iddialarını da araştırdım. Vali Yaman ‘Merkez'e çekildikten 45 gün sonra, savcılık talimatıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde bir operasyon yapılmış. Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı rapor doğrultusunda yapılan operasyonda 11 kişi tutuklanmış. Gerekçe ihale usulsüzlükleriymiş." ifadesini kullandı.

Zeyrek, "Soruşturmayla ilgili bilgileri mahkemenin 'gizlilik kararı' nedeniyle şimdilik aktaramayacağım ama şunu söyleyebilirim: Şüphelilerin ifadelerinin odak noktasında Vali Yaman var. Devletin parasıyla satın alınan gümüşten telkari hediyeler de aydınlatma direklerine asılan Cumhurbaşkanı fotoğrafları da (tüyü bitmemiş yetimin parasıyla yapılmış olmaları yetmiyormuş gibi) tüyü bitmemiş yetimin hakkının eş dost akrabaya aktarılması eyleminin de kamuflajıymış." yorumunu yaptı.