Sözcü yazarı Zeyrek: Kılıçdaroğlu,  “Muhafazakârlardan oy almadan iktidar olamayız” yaklaşımıyla partisini sürekli sağa çekiyor

yazarı Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Muhafazakârlardan oy almadan iktidar olamayız” yaklaşımıyla partisini sürekli sağa çektiğini savundu.

Kılıçdaroğlu, "Vassaf'ı dinlerken Türkiye'deki solun son zamanlardaki durumunu düşündüm. Gerçekten de uzun yıllardır ana akım siyasette solun hiçbir sınıfsal zemini olmamıştı, kalmamıştı.Gündüz Vassaf gerçekten haklıydı. Mesela, CHP artık en büyük oyunu kentlerden, özellikle de Çankaya, Kadıköy, Konak, Muratpaşa gibi orta ve üst gelir grubunun yaşadığı yerlerden, sahillerden alıyor. Mesela kendini daha çok solda tanımlayan HDP'nin oyları en fazla Kürtlerin okumuşlarından, orta sınıfından ve Türklerin Şişli, Mecidiyeköy, Cihangir gibi semtlerde oturanlarından geliyor." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek yazısında, "Mesela CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı belirleyen en büyük kesimi, ,'yoksullar ve emekçiler' diye değil de 'muhafazakârlar' olarak tanımlıyor. 'Muhafazakârlardan oy almadan iktidar olamayız' yaklaşımıyla partisini sürekli sağa çekiyor." ifadesini kullandı.