Sözcü yazarı Zeyrek: Keşke izin verseydiniz de çikolata ve çay hakkını ne zaman kullanacağına Azad ve ev arkadaşları karar verseydi sayın Bakan!

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğuna oturttuğu koruma altındaki çocuğu ifşa eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'a köşesinden tepki gösterdi.

“Keşke izin verseydiniz de çikolata ve çay hakkını ne zaman kullanacağına Azad ve ev arkadaşları karar verseydi sayın Bakan!” diyen Zeyrek şunları kaydetti:

“Devletin şefkatli kollarına sığınmış bir çocuğu böyle teşhir ettiğiniz yetmiyormuş gibi, oruç tuttuğunuzu, koltuğu borçlu olduğunuz insanlara duyurmak amacıyla, bir çikolatayı, bir bardak gazozu dahi çocuktan esirgemiştiniz. Yakışmadı sayın Bakan!

Yaptığınızı savunmak, eleştirilere sert yanıtlar vermek, ‘şöyle oldu da böyle oldu da’ demek, ‘bakan’ gibi davranmak yerine elinizi vicdanınıza koyup ‘iyi bir insan’ olmalı ve Azad'dan aleni bir şekilde özür dilemelisiniz.”

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