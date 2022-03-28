Sözcü yazarı Zeyrek: Keşke 81 milyonun tamamı her gece Erdoğan'ın önerdiği karışımı yiyebilse

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "şifa" diyerek tavsiye ettiği karışıma ilişkin olarak, "Keşke 81 milyonun tamamı her gece Erdoğan'ın önerdiği karışımı yiyebilse" düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek yazısında, "Erdoğan, geceleri bir kase manda yoğurduna iki üç tane Medine hurması doğruyormuş. Üzerine bir kaşık kestane balı ve biraz da yulaf ezmesi katıp afiyetle yiyormuş. Comuşla ilgili o kadar uzun uzun yazıp, Erdoğan'ın “ilaç gibi” dediği o karışımın maliyetine bakmamak da olmazdı.Gerçek şu ki artık comuş da sütü de nadir bulunan pahalı şeyler. Merak edip baktım (siz de cimri.com'dan karşılaştırmalı kontrol edebilirsiniz). Bilinen güvenilir markalar, bir kilogram manda yoğurdunu 40 ile 80 lira arasında değişen fiyatlara satıyorlar. 98 liraya satan dahi var. Bu arada organik inek yoğurdunun kilogram fiyatı 25 lirayı bulmuş. Kestane balı da manda yoğurdu gibi. 120-130 liraya satan da var ama güvenilir kaliteli bir kestane balının kilosu 300 ile 500 lira arasında değişiyor.Medine hurması kilosu 125 liraya da var 180 liraya da. Bir kilo yulaf ezmesini 20-25 liraya alabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Zeyrek şunları kaydetti:

"Beslenme önerisinin maliyetiyle, memleketteki hayat pahalılığını bir arada düşününce Cumhurbaşkanı'nın ülke gerçeklerinden hayli uzaklaştığını düşündüm. Keşke 81 milyonun tamamı her gece Erdoğan'ın önerdiği karışımı yiyebilse. Ancak geceleri uyumadan önce bırakın Erdoğan'ın karışımını, içecek ayran bulabilen insan sayısı ne yazık ki her geçen gün azalıyor. Ne demişler? Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar!"