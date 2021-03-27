Sözcü yazarı Zeyrek: Kayıp yakınlarının hesap sorarken hesap vermek durumunda kaldığı bir ülkede demokrasiden, hukuktan ve adaletten söz etmek imkansız

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri hakkında açılan davayı değerlendiren Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, “Bana sorarsanız kayıp yakınlarının hesap sorarken hesap vermek durumunda kaldığı bir ülkede demokrasiden, hukuktan ve adaletten söz etmek imkansızdır” dedi.

“1990'lardaki o baskı ortamını, 170. haftadan sonra yaşananları anımsatan bu zorlama dava sürdükçe ve evlat acısı yaşayan Cumartesi Anneleri o davada yargılandıkça bu ülkede insan hakları eylem planı falan işe yaramaz” diyen Zeyrek devamında şunları ifade etti:

“Berfo Ana gözü açık gitmişti. Şimdi de kendisiyle aynı kaderi paylaşan analara yapılanlar nedeniyle kemikleri sızlıyor. Peki seçim ve referandumlar öncesinde kendisini bayrak yapan AK Parti iktidarının umurunda mı bu?”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.