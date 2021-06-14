Sözcü yazarı Zeyrek: Kars Çayı'nın sesine insanının burnunun direğini kıracak yoğunlukta bir kanalizasyon kokusu eşlik ediyor!

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Kars Çayı’ndeki kirliliğe sitem etti. “Kars Çayı'nın sesine insanının burnunun direğini kıracak yoğunlukta bir kanalizasyon kokusu eşlik ediyor!” diyen Zeyrek, “Bu iğrenç durum bir kente nasıl reva görülebilir ki? Bir arıtma tesisi yapmak bu kadar mı zor?” diye sordu.

Kanal İstanbul projesini hatırlatan Zeyrek, “Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Haziran'da Kanal İstanbul projesine temel atmaya hazırlanıyormuş. Kendilerine lafı hiç dolandırmadan soruyorum” diyerek şunları kaydetti:

“Kars'ın kanalizasyonu hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan Kars Çayı'na boşalırken, on binlerce hayvan lağımlı suyu içerken, tarlalar lağımlı suyla sulanırken, insanlar lağımlı suyu kullanırken ve buna rağmen koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kentine atık su arıtma tesisi dahi yapmaktan acizken, maliyeti 30-40 milyar doları bulacak olan Kanal İstanbul'u nasıl yapacaksınız?

Velev ki yaptınız. Bunun kalabilmek için Kars'ta, Ardahan'da karnını doyurmak zorunda olan insanlara faydası ne olacak?”

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