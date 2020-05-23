Sözcü yazarı Zeyrek: İzmir'deki ezan sistemi frekansına girişte iki ayrı yöntem kullanıldığı tespit edilmiş

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, İzmir'deki camilerin hoparlörlerinden şarkı çalınmasına ilişkin, "Yapılan incelemelerde ortak ezan sisteminin frekansına Çav Bella için ayrı, Yuh Yuh için ayrı bir giriş yöntemi kullanıldığı tespit edilmiş. Birincisi dokuz, ikincisi yedi saniye sürmüş. İkisi de telsiz frekansı üzerinden olduğu için tespiti telefon gibi kolay olmuyor. Yapanların telsiz işlerinden anlaması, uygun cihazlara sahip olması gerekiyor." bilgisini paylaştı.

İzmir'de 1500 civarında amatör telsizcinin olduğunu belirten Zeyrek, "İzmir polisi çemberi titiz bir şekilde daraltıyor. Eminim yakında ortaya çıkaracaklardır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere birçok isim olayın provokasyon olduğuna dikkat çekip kınadı. Provokasyonsa, hem de bayram öncesinde, gerçekten tehlikeli bir provokasyon. Dilerim, bu topraklarda buna cüret eden insanlarla birlikte yaşamıyoruzdur ve işin sorumluları yaptıkları densizliğin ne anlama geldiğini dahi bilmeyen, anlamayan densizlerdir." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek yazısında şunları kaydetti:

Bu arada bir yetkiliden cami imamlarına bu konuda bir uyarı var: “Frekansı ezana başlarken açıp, ezan bittikten sonra kapatın. Öncesinde ya da sonrasında açık bırakırsanız, frekansı yakalayan herkes bunu yapabilir.”

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