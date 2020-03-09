Sözcü yazarı Zeyrek: İktidarın işi de zor, gazetecilerin tutuklanmasını savunmak zorunda kalıyorsun

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Bazen iktidarın ve iktidar destekçilerinin işinin gerçekten zor olduğunu düşünüyorum. Düşünsenize, gazetecilerin tutuklanmasını savunmak zorunda kalıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Sorun o kadar yaygınlaştı ve bu konuda yargı üzerindeki siyasi etki o kadar alenileşti ki artık 'onlar gazeteci değil' gerekçesine de itibar eden kalmadı. Üstelik, tutuklanan ve gözaltına alınan gazeteciler, geçmişte FETÖ'nün hedefinde olan, Odatv ve Ergenekon davalarından cezaevinde yatan isimler. İktidar mensubu olsam, FETÖ'cülerin o gazetecilerin tutuklanmasını ellerini ovuşturarak izlediğini ve 'bizim tamamlayamadığımızı bu hükümet tamamladı' dediğini düşünür, sinir olurdum. Sadece bu kadar da değil. İktidardakilerin yerinde olsam, tutuklanmalarını istediğim/savunduğum Barışların (Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan) cezaevine konulmadan önce gülerek 'Yine yatar, yine çıkar, yine yazarız' demesine de sinir olurdum. 'Adamlar korkmuyorlar' diye dizimi döverdim." görüşünü savundu.

"Düşünsenize, 5 Mart'ta Moskova'da olup biteni “zafer” gibi sunmak zorundalar." diyen Zeyrek, "Oysa, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Esad'a şubat sonuna kadar süre verdi. O tarihe kadar 17 Eylül 2018 (Soçi Mutabakatı) sınırlarına çekilmezlerse Türkiye'nin gerekeni yapacağını söyledi. Oysa Moskova'da bırakın Esad'ın Soçi sınırlarına çekilmesini, çok daha kuzeyde ve batıda olan mevcut sınırları ateşkes hattı olarak kabul etti. Bu da yetmedi o güne dek Suriyeli muhaliflerin elinde olan M4 karayolunun Rusya'nın kontrolüne girmesine yol verdi. 33 vatan evladımızı şehit verdiğimiz gün Suriyeli muhaliflerin eline geçen Serakib de Moskova'da Esad'a bırakıldı. Bu somut sonuçlara rağmen 'Moskova'dan zaferle döndük' görüşünü savunmak sizce de zor değil mi?" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın