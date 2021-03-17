Sözcü yazarı Zeyrek: HSYK'nın Danıştay'a üye seçtiği son üç kişiden biri AK Partili olduğunu hiç saklamamış

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun üyeleri, kararlarını adalet terazisine, kamunun çıkarlarına göre değil, bulundukları makamı borçlu olduklarına inandıkları siyasetçilerin taleplerine ve çıkarlarına göre şekillendiriyorlar." düşüncesini dile getirdi. Zeyrek, "HSYK'nın Danıştay'a üye seçtiği son üç kişiden biri AK Partili olduğunu hiç saklamamış" değerlendirmesini yaptı.

Zeyrek yazısında, "Bunu neden mi bu kadar rahat söyleyebiliyorum? 2016'dan bu yana Danıştay üyeliklerine atananlara, Dava Daireleri Kurulu'ndaki değişiklere bakarsanız anlarsınız: 2016'da yapılan yasal değişiklikten sonra Danıştay üyelerinin üçte birine yakını, iktidarın siyasi referanslarıyla atanmış. Dava Daireleri Kurulu'nun yapısı baştan sona değişmiş. Bakın HSYK'nın Danıştay'a üye seçtiği son üç kişiden birini rastgele seçtim ve sosyal medya hesabına baktım. AK Partili olduğunu hiç saklamamış. Gerek 'Andımız' ve madalyadan 'Atatürk siluetinin kaldırılması' kararları, gerekse Mansur Yavaş Belediye Başkanı seçildikten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davayla ilgili olumsuz karar bu değişimin eseri olmuş." ifadesini kullandı.