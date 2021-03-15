Sözcü yazarı Zeyrek: Hani bir ideolojiyi papağan gibi tekrar etmek çağ dışıydı, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu şimdi?

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Millî Eğitim Bakanlığı'nın "Öğrenci Andı" davasındaki, "21. Yüzyıl Türkiye'sinde 30'lu yılların ritüellerini benimsemek anakronik (çağ dışı) bir yaklaşımdır. Gerek faşizm gerekse komünizm, 'öğrenci andı' ve benzeri uygulamaları sıkça kullanmıştır. Askeri ağırlıklı rejimler bu tür uygulamaları temel almıştır. Öğrencilerin her gün 'papağan gibi' tekrarlayacakları sözler yerine, konuşup tartışarak ve yaşayarak edinecekleri özellikler günümüz eğitiminin önemli bir kısmını oluşturmaktadır." savunmasını ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Rabia" sloganının salonlarda tekrar edilmesini yorumladı. Zeyrek, "Hani bir ideolojiyi papağan gibi tekrar etmek çağ dışıydı, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu şimdi?" düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Hani Türkiye milli birlik sürecini tamamlamıştı da bu tür ritüellere, sembollere gerek kalmamıştı? Hani bir ideolojiyi papağan gibi tekrar etmek anakronikti (çağ dışıydı). Hani bu yöntemi geçen yüzyılda faşizm ve komünizm kullanıyordu? Hani bu yöntem ideolojikleşme ve askerileşmeydi? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu şimdi?"