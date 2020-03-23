Sözcü yazarı Zeyrek: En az 50 bin kişinin tahliyesinin önü açıldı

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından cezaevindeki 300 bin kişinin durumunun da konuşulmaya başlandığını yazdı. Zeyrek, infaz indirimi taslağının kalıcı ve geçici düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Zeyrek, "Şu ana dek AK Parti ve MHP tarafından gündeme getirilen infaz indirimi taslaklarının bir bölümüne muhalefet de olumlu bakıyor. Uzlaşma sağlanırsa Yargı Reformu kapsamında TBMM'ye sunulacak paket, yasalaştığında en az 50 bin kişinin cezaevlerinden tahliyesinin önünü açacak Konuyla ilgili yetkililerle yaptığım görüşmelerde elde ettiğim bilgiye göre taslaklar 'kalıcı' ve 'geçici' düzenlemeler içeriyor." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Diğer taraftan terör suçları dışındaki bazı suçlarda ceza infaz oranı 'dörtte üç' idi. Kalıcı düzenleme alternatiflerinden biri bu oranın da 'üçte iki' olması. Bu düzenleme de yapılırsa bir yıl içinde bu haktan faydalanacak insanların sayısı 20 bin artacak. Üzerinde çalışılan taslaklarda geçici, yani bir defalığına uygulanacak düzenlemeler de var." ifadesini kullandı.

Zeyrek yazısında şunları kaydetti:

Bunların ilki “şartlı tahliye” süresinin yarıya çekilmesi. Bu düzenleme yasalaştığı anda yaklaşık 30 bin kişi tahliye edilebilecek.

İkinci geçici düzenleme mevcutta “bir yıl” olan “denetimli serbestlik” hakkını “üç yıl”a çıkarıyor. Bu kapsamda da yaklaşık 20 bin kişi var.

Üçüncü geçici hüküm cezaevinde ya da dışarıda 0-6 yaş arası çocuğu olan kadınlar ve 70 yaşını geçen hükümlüler için denetimli serbestlik süresinin “dört yıl”a çıkarılmasını öngörüyor. Bu kapsamda da 2 bin kişi var. Bu düzenlemelerin yanında infaz usullerinde de değişikliğe gidilerek hafta sonu infaz, gece infaz, evde infaz uygulamalarının önü açılıyor.

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