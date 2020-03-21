Kulis: İnfaz düzenlemesinde örgüt ve uyuşturucu suçlarında kademeli bir sisteme gidilebilir

İnfaz paketiyle ilgili çalışmalarını sürdüren AKP, önümüzdeki hafta ziyaret edeceği siyasi partilerin paketteki düzenlemelerle ilgili görüşlerini alacak. “istisna suçlar” olarak sayılan terör, örgüt, cinsel istismar, uyuşturucu ve mükerrer işlenen suçlarda kapsamın nasıl genişletileceği konusunda siyasi riskleri tek başına üstlenmek istemeyerek muhalefetin tam desteğini almak isteyen AKP'nin örgüt ve uyuşturucu suçlarında kademeli bir sisteme gidilebileceği belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Emnie Kaplan'ın kulis haberine göre, cezaevlerinde 60 bin dolayında torbacı olarak nitelendirilen uyuşturucu suçlularının bulunduğuna dikkat çekilirken Türk Ceza Yasası’nın “uyuşturucu imal ve ticareti”ni düzenleyen 188. maddesinin torbacılara verilecek cezaları içeren 3. fıkrasının istisna kapsamı dışına çıkarılabileceği kaydediliyor.

AKP, suç tipine bakılmaksızın infaz paketinin TBMM’de kabul edilmesiyle birlikte binlerce hükümlünün tahliye edilmesine gelebilecek tepkileri en aza indirmek için de “denetimli serbestlik” koşullarını yeniden düzenlemeyi planlıyor. “Tahliye edildiler, ama sıkı şekilde takip edilecekler” denilebilmesi için koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik hükümlerinin kapsamının genişletilmesi düşünülüyor. AKP yöneticileri, “Yeni teknolojik gelişmelerle birlikte tahliye olacak hükümlülerin sıkı şekilde takibi mümkün olacak, nerede ne yapıyorlar anında tespit edilebilecek” görüşünü dile getirdi. AKP, suç ve ceza dengesinin iyi kurulabilmesi için Avrupa ülkelerindeki infaz sistemini de inceliyor.

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