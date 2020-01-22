Sözcü yazarı Zeyrek: Dışişleri Bakanlığı’nın PTT’ye dönüştüğünü gözlemliyorum

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, “Dışişleri Bakanlığı'nın, diplomatların dış siyaset ürettiği, stratejik kararlara öncülük ettiği, liderlere akılcı tavsiyelerde bulunduğu bir kurum olmaktan çıkıp, siyasetçilerce alınan kararları muhataplarına ileten (bir çeşit ülkenin dış dünyayla iletişimini sağlayan) PTT'ye (Posta Telefon Telgraf) dönüştüğünü gözlemliyorum.” görüşünü savundu.

Zeyrek, “Önemli başkentlerin de olduğu birçok ülkeye siyasi atamaların yapıldığı, bu nedenle yıllarını bu mesleğe vermiş büyükelçilerin, diplomatların merkeze çekilip adeta bankamatik memurlara dönüştürüldüğü, Dışişleri Bakanı'nın kendisine sorulan bir Libya sorusuna 'Savunma Bakanı'na sormak lazım' yanıtını verdiği bir ortamda aksinin olması da mümkün olmasa gerek”düşüncelerini dile getirdi.

Zeyrek, “Bugün dış politika konusunda savruluyorsak eğer, sürekli çelişen açıklamalar duyuyorsak tek nedeni 'monşerler' olarak küçümsenen ve sürekli hedef gösterilen diplomatların süreçlerden dışlanmasıdır” ifadesini kullandı.

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